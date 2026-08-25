Donna muore nel Napoletano di virus West Nile

non soffriva di patologie pregresse, ma l'infezione ha avuto conseguenze fatali

È morta dopo giorni di sofferenza Silvana D’Alterio, 72 anni, residente a Qualiano, nel Napoletano. La donna è deceduta nel pomeriggio di ieri dopo aver contratto il virus West Nile. Secondo quanto riferito, non soffriva di patologie pregresse, ma l'infezione ha avuto conseguenze fatali.La notizia ha suscitato profondo dolore nella comunità di Qualiano, dove la famiglia D’Alterio è conosciuta da tempo. Silvana lascia il marito e i figli. Dopo la diffusione della notizia della sua morte, sono stati numerosi i messaggi di cordoglio e di vicinanza rivolti ai familiari.Tra i tanti ricordi affidati ai social anche parole di incredulità per una morte arrivata dopo la malattia. «Non ci posso credere, non si può morire in questo modo», ha scritto Miriam. Laura ha invece voluto salutare la donna con un messaggio affettuoso: «Ciao Silvanella, ci mancherai tanto».Il cordoglio del sindacoA ricordare Silvana D’Alterio è stato anche il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, che nella serata di ieri ha espresso pubblicamente il proprio cordoglio e la vicinanza dell'amministrazione comunale alla famiglia.Un messaggio arrivato in una giornata di particolare dolore per la comunità, che oggi si prepara a stringersi attorno ai familiari per l'ultimo saluto alla 72enne.I funerali saranno celebrati oggi alle 16.30 nella parrocchia della Santissima Immacolata, dove amici, parenti e cittadini potranno partecipare alle esequie e accompagnare Silvana nel suo ultimo viaggio.La situazione West Nile a QualianoLa morte della 72enne mantiene alta l'attenzione anche sul fronte sanitario. Al momento, tuttavia, non sarebbero emersi elementi tali da indicare una nuova fase di diffusione del virus nel territorio di Qualiano.Secondo quanto comunicato dal sindaco, oltre al caso della donna deceduta risultano altre tre persone contagiate dal West Nile. Due di queste sarebbero già in fase di riabilitazione.Negli ultimi giorni, inoltre, non sarebbero stati segnalati nuovi casi. Un dato che, allo stato attuale, lascia ritenere circoscritta la situazione, pur mantenendo alta la necessità di monitoraggio da parte delle autorità sanitarie e dell'amministrazione comunale.Il virus West Nile viene trasmesso principalmente attraverso la puntura di zanzare infette e, nella maggior parte dei casi, può provocare un'infezione senza sintomi o con manifestazioni lievi. In una parte dei pazienti, soprattutto nelle fasce più vulnerabili, può tuttavia svilupparsi una forma neurologica grave.Per Qualiano oggi è soprattutto il giorno del dolore. Nel pomeriggio la comunità si ritroverà nella chiesa di via del Dogma per accompagnare Silvana D’Alterio nel suo ultimo saluto e stringersi ancora una volta alla sua famiglia.