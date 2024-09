L’Assegno Unico e Universale dell’INPS per i figli a carico è uno dei principali strumenti di supporto economico alle famiglie italiane. Introdotto per semplificare le diverse agevolazioni preesistenti, l’Assegno Unico si rivolge a famiglie con figli fino a 21 anni, e senza limiti di età in caso di figli disabili. È erogato mensilmente dall’INPS in base alla situazione economica della famiglia, calcolata attraverso l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Quando Arriveranno i Pagamenti di Settembre 2024?

Per quanto riguarda il mese di settembre 2024, le disposizioni di pagamento dell’Assegno Unico sono state programmate nelle seguenti date:

Martedì 17 settembre

Mercoledì 18 settembre

Giovedì 19 settembre

Questi giorni sono indicativi per coloro che non hanno subito variazioni anagrafiche o economiche rispetto al mese precedente. In caso di modifiche, come ad esempio variazioni nel numero dei figli a carico o variazioni dell’ISEE, potrebbe essere necessario attendere qualche giorno in più per l’accredito. Solitamente, la prima rata viene accreditata alla fine del mese successivo alla presentazione della domanda.

Come Verificare lo Stato dei Pagamenti

Le famiglie interessate possono monitorare lo stato dei pagamenti direttamente dal Fascicolo previdenziale del cittadino, disponibile sul sito dell’INPS. Ecco i passaggi per accedere:

Autenticazione digitale: si accede con SPID, CIE o CNS.

Sezione “Prestazioni”: una volta effettuato l’accesso, si deve cliccare sulla voce “Pagamenti”.

Selezione dell’anno: è necessario selezionare l’anno di riferimento (2024) per visualizzare la data di disposizione del pagamento.

Monitoraggio delle Domande e Conguagli

Per controllare lo stato della domanda dell’Assegno Unico, si può accedere alla sezione dedicata nel sito dell’INPS, dove è possibile visualizzare eventuali conguagli a debito o a credito. La consultazione del pannello informativo è disponibile nella sezione “Sostegni, sussidi e indennità”, accessibile con le stesse credenziali SPID, CIE o CNS.

In alternativa, è possibile rivolgersi ai servizi di assistenza del Patronato per ricevere supporto nella gestione delle domande e dei pagamenti.

L’Assegno Unico e Universale dell’INPS continua a rappresentare un’importante risorsa per le famiglie italiane, aiutandole a fronteggiare le spese legate alla crescita e all’educazione dei figli. Per evitare ritardi o problematiche legate ai pagamenti, è consigliabile monitorare regolarmente il Fascicolo previdenziale e mantenere aggiornati i dati anagrafici e l’ISEE.