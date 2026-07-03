Brucia negozio di casalinghi: grave incendio

è stato necessario sgomberare temporaneamente anche gli appartamenti sovrastanti lo stabile

Un violento rogo ha colpito nel pomeriggio Eboli, in via Cupe Inferiore, dove un negozio di articoli per la casa è stato completamente distrutto dalle fiamme. L’incendio è divampato all’interno di uno store situato al piano terra di un piccolo edificio, che è stato subito evacuato in via precauzionale grazie all’intervento di carabinieri e vigili del fuoco. Le conseguenze materiali sono pesanti.



Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco del comando di Salerno, l’attività commerciale, gestita da cittadini di origine cinese, è stata interamente avvolta e devastata dal fuoco sviluppatosi intorno alle 16.15. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.



La proprietaria del negozio è riuscita a mettersi in salvo in tempo, uscendo autonomamente dai locali prima che le fiamme si propagassero in modo incontrollato. Non risultano persone ferite.



Per precauzione, e a causa della densa colonna di fumo che si è sprigionata, è stato necessario sgomberare temporaneamente anche gli appartamenti sovrastanti lo stabile, per tutelare gli abitanti.



Sul posto è stato dispiegato un intervento su larga scala: stanno operando le squadre dei vigili del fuoco di Eboli e Giffoni Valle Piana, con il supporto di tre autobotti e un’autoscala. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza proseguono ancora.



Ulteriori aggiornamenti arriveranno una volta completati i rilievi tecnici utili a chiarire con precisione l’origine dell’incendio.