L’Assegno Unico è anche a settembre una delle principali misure di sostegno economico per le famiglie italiane, erogata dall’INPS. Questo beneficio, che può essere richiesto da tutti i nuclei familiari con figli a carico, è particolarmente atteso ogni mese. Con l’arrivo di settembre, molte famiglie si chiedono quando verrà accreditato l’assegno unico e quali saranno gli importi effettivi. Ecco tutte le informazioni utili su come funziona l’Assegno Unico, chi ne ha diritto e le date di pagamento previste per settembre 2024.

Assegno Unico Inps a settembre: Cos’è e a Chi Spetta

L’Assegno Unico è un contributo economico destinato alle famiglie con figli a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del 21º anno di età. Questa misura è stata introdotta per semplificare e unificare le varie forme di sostegno per le famiglie, sostituendo e integrando bonus precedenti. L’importo dell’assegno è progressivo e varia in base all’ISEE del nucleo familiare: più basso è l’ISEE, maggiore sarà l’importo ricevuto.

Importi dell’Assegno Unico a Settembre 2024

Gli importi dell’Assegno Unico per settembre 2024 variano a seconda della situazione economica della famiglia. Per i figli minorenni, l’importo può oscillare tra i 50 e i 175 euro al mese per ogni figlio, mentre per i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, l’assegno va dai 25 agli 85 euro mensili.

Inoltre, sono previste delle maggiorazioni nei seguenti casi:

Figli con disabilità: le famiglie ricevono un importo maggiorato per ciascun figlio disabile a carico.

Madri under 21: le giovani madri possono beneficiare di un incremento dell’assegno.

Genitori entrambi lavoratori: se entrambi i genitori sono occupati, è prevista una maggiorazione.

Famiglie numerose: nuclei con tre o più figli ricevono un importo maggiorato.

Quando Arriva l’Assegno Unico a Settembre 2024?

Molte famiglie aspettano con ansia l’erogazione dell’assegno unico a settembre. L’INPS ha recentemente pubblicato il calendario delle date di pagamento per il mese di settembre 2024:

Primi pagamenti: tra il 18 e il 20 settembre 2024.

Pagamenti ordinari: tra il 20 e il 30 settembre 2024.

È importante ricordare che queste date possono variare leggermente ogni mese. Per questo motivo, è consigliabile controllare periodicamente sul portale MyINPS, dove è possibile verificare la data esatta di erogazione dell’assegno unico di settembre.

Come Verificare le Date di Pagamento

Le famiglie che hanno diritto all’assegno unico di settembre possono facilmente controllare le date di pagamento accedendo al portale MyINPS. Per farlo, è necessario utilizzare le proprie credenziali SPID, CIE o CNS. Accedendo alla propria area riservata, sarà possibile visualizzare la data precisa in cui l’assegno unico verrà accreditato sul proprio conto.

L’assegno unico di settembre rappresenta un importante aiuto economico per moltissime famiglie italiane. Conoscere in anticipo le date di erogazione e gli importi è fondamentale per una corretta pianificazione finanziaria. Se rientri tra i beneficiari dell’assegno unico, assicurati di controllare regolarmente il portale MyINPS per non perdere nessuna informazione rilevante e per pianificare al meglio le tue spese.

In conclusione, sebbene le date di pagamento dell’assegno unico per settembre 2024 siano comprese tra il 18 e il 30 del mese, ogni famiglia è invitata a verificare la propria situazione specifica accedendo all’area riservata del sito dell’INPS.