Francesca muore a 23 anni mentre viene operata al Cardarelli

L’azienda ospedaliera ha espresso cordoglio e vicinanza ai parenti e ha attivato le procedure previste per questo tipo di eventi

Una giovane donna di 23 anni, Francesca Tucci, di Afragola, è deceduta nella notte all’ospedale Cardarelli di Napoli nel corso di un intervento chirurgico ad alta complessità. La paziente era affetta da una patologia congenita dell’apparato digerente che aveva già reso necessario un precedente intervento effettuato pochi giorni prima. A seguito dell’insorgenza di complicazioni post-operatorie, i medici avevano disposto un nuovo trattamento chirurgico urgente.



Durante l’operazione si sarebbero verificate ulteriori criticità cliniche improvvise che, secondo le prime informazioni disponibili, avrebbero compromesso irreversibilmente le condizioni della giovane, nonostante le manovre di emergenza messe in atto dall’équipe sanitaria.



L’evento ha avuto un forte impatto sui familiari, presenti in attesa di notizie all’esterno del reparto, che hanno appreso dell’esito con profondo sgomento e dolore. Non si sono registrati episodi di tensione con il personale ospedaliero.



L’azienda ospedaliera ha espresso cordoglio e vicinanza ai parenti e ha attivato le procedure previste per questo tipo di eventi, incluse verifiche interne e segnalazioni agli enti competenti. La magistratura ha disposto il sequestro della documentazione clinica e della salma per consentire gli accertamenti necessari a chiarire con precisione la dinamica del decesso.