Il cedolino delle pensioni è un documento fondamentale per i pensionati, permettendo di verificare l’importo mensile erogato dall’INPS e comprendere eventuali variazioni anche a settembre. Ecco tutte le informazioni rilevanti sul cedolino pensione di settembre 2024, inclusi i dettagli sulle trattenute fiscali, i conguagli e le scadenze importanti.

Data di Pagamento delle pensioni di settembre con il cedolino

Il pagamento delle pensioni per settembre 2024 avverrà con valuta 2 settembre, rispettando la regola generale che prevede l’accredito il primo giorno bancabile del mese.

Trattenute Fiscali e Conguagli di Fine Anno 2023

A settembre 2024, le pensioni potrebbero subire trattenute legate al conguaglio fiscale di fine 2023 e sono indicate nel cedolino. Questo conguaglio riguarda le ritenute IRPEF, addizionali regionali e comunali applicate nel corso del 2023. Se le ritenute erariali effettuate durante l’anno sono risultate inferiori a quanto dovuto, l’INPS ha già iniziato a recuperare il debito sui ratei di gennaio e febbraio 2024. Qualora il recupero non sia stato completato, le trattenute continueranno fino all’estinzione del debito.

Per i pensionati con un reddito annuo inferiore a 18.000 euro e un conguaglio a debito superiore a 100 euro, la rateazione delle trattenute sarà estesa fino a novembre 2024.

Le addizionali regionali e comunali del 2023 continuano a essere trattenute in 11 rate, da gennaio a novembre 2024.

Pensioni Previdenziali e Trattenute per Mancata Comunicazione dei Redditi 2020 nel cedolino di settembre

Le pensioni legate al reddito, come l’integrazione al minimo o la pensione ai superstiti, sono soggette a trattenute se i titolari non hanno ancora fornito i dati reddituali relativi al 2020. Nel mese di settembre 2024, si applicherà una trattenuta del 5% sull’importo della pensione di luglio 2024, con una scadenza ultima per l’invio dei dati fissata al 15 settembre 2024.

Se i dati richiesti non verranno forniti entro tale data, l’INPS procederà con la revoca definitiva delle prestazioni legate al reddito o con l’applicazione della fascia massima di abbattimento per le pensioni ai superstiti.

Assistenza Fiscale: Conguagli da Modello 730/2024

Il cedolino di settembre delle pensioni include anche le operazioni di conguaglio derivanti dal modello 730/2024. Per i pensionati che hanno scelto l’INPS come sostituto d’imposta, nel cedolino di settembre saranno effettuati i rimborsi per eventuali crediti o le trattenute per i debiti risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

È possibile verificare i risultati dei conguagli attraverso il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile sul sito dell’INPS e sull’app INPS Mobile.

Esenzioni dalle Trattenute

Non subiscono trattenute fiscali le prestazioni di invalidità civile, le pensioni e gli assegni sociali, e le prestazioni non soggette a tassazione per particolari motivi, come la residenza estera o lo status di vittime del terrorismo.

Il cedolino di settembre 2024 include diverse voci di trattenuta e conguaglio che possono incidere sull’importo finale della pensione. È importante che i pensionati verifichino attentamente le informazioni contenute nel documento per evitare sorprese e per essere al corrente delle scadenze cruciali legate alla comunicazione dei dati reddituali e alle operazioni di conguaglio fiscale.

Per ulteriori dettagli o per consultare il cedolino, i pensionati possono accedere al servizio online dedicato disponibile sul sito ufficiale dell’INPS.