Con il messaggio numero 2132 del 5 giugno 2024, l’INPS ha fornito chiarimenti cruciali riguardo all’obbligo di presentazione dei nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) presso i servizi sociali e l’eventuale sospensione. Questa comunicazione stabilisce i tempi e le modalità per garantire la continuità dell’erogazione del beneficio economico. Ecco una sintesi delle principali indicazioni fornite:

Tempistiche per la Presentazione e Sospensione del Beneficio dell’assegno Inps

Scadenza della Presentazione: I nuclei familiari devono presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Piano di Assistenza Domiciliare (PAD) o, nella prima applicazione, dalla comunicazione delle domande accolte ai servizi sociali.

Sospensione del Beneficio dell’assegno Inps: Se la presentazione non avviene entro i 120 giorni, il beneficio economico sarà sospeso a partire dalla mensilità successiva, ovvero giugno. Tuttavia, la sospensione non è definitiva.

Ripristino dell’Erogazione

Registrazione dell’Incontro: Una volta registrato l’incontro da parte dei servizi sociali, l’INPS provvederà al ripristino della misura senza soluzione di continuità con le mensilità precedentemente percepite dell’assegno finito in sospensione.

Presentazione Dopo la Sospensione: Anche se il beneficio è stato sospeso, i nuclei familiari possono ancora recarsi ai servizi sociali per completare la registrazione del primo incontro. Il pagamento delle mensilità arretrate sarà effettuato dal primo rinnovo mensile utile.

Termini per la Registrazione

Registrazioni Tempestive: Le registrazioni effettuate e pervenute all’INPS entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza dei 120 giorni (ad esempio, entro il 20 giugno per le scadenze di maggio) saranno elaborate in tempo utile per attivare i pagamenti mensili.

Registrazioni Tardive: Le registrazioni pervenute dopo il 20 del mese saranno elaborate per i pagamenti del mese successivo. I beneficiari riceveranno le mensilità arretrate dovute.

Decadenza dalla Misura dell’Assegno Inps dopo la sospensione

È importante notare che i nuclei familiari che non si presentano alla convocazione dei servizi sociali senza un giustificato motivo decadono dalla misura, come previsto dall’articolo 8, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 48/2023.

Questi aggiornamenti sono fondamentali per garantire la corretta erogazione e continuità del beneficio dell’Assegno di Inclusione. Per ulteriori dettagli o chiarimenti, è possibile consultare il sito ufficiale dell’INPS o contattare direttamente gli uffici competenti.