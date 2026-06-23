Bambino a piedi sulla Circumvallazione, voleva comprare un giocattolo

sono intervenuti anche i militari dell’Arma, già allertati, che hanno raggiunto il luogo e preso in carico la situazione

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda avvenuta nella mattinata di sabato lungo la circonvallazione di Veglie, dove un bambino di appena sei anni, allontanatosi accidentalmente dalla propria abitazione, è stato ritrovato e messo in sicurezza grazie al tempestivo intervento di due operai. I protagonisti del salvataggio sono Armando e Adriano, due lavoratori originari di Carmiano, che si stavano recando a Porto Cesareo per motivi di lavoro quando hanno notato il piccolo in evidente stato di disorientamento nei pressi della carreggiata.



Secondo quanto ricostruito, il bambino si sarebbe allontanato da casa percorrendo circa 300 metri da solo, probabilmente con l’intenzione di raggiungere un distributore per acquistare una pistola ad acqua. Proprio in quell’area è stato notato dai due operai mentre si trovava in mezzo alla strada e cercava di raccogliere alcune monete cadute a terra.



Insospettiti dalla presenza del minore in una situazione potenzialmente pericolosa, i due si sono immediatamente fermati per accertarsi delle sue condizioni e della sua eventuale presenza da solo. Alla loro richiesta, il bambino avrebbe risposto con semplicità, confermando di essersi allontanato per raggiungere il distributore.



A quel punto Armando e Adriano hanno subito allertato i Carabinieri, mettendo in sicurezza il minore e spostandosi in un’area più protetta per evitare rischi legati al traffico veicolare. È stato proprio in quel momento che il bambino ha riconosciuto la strada verso casa, consentendo ai due operai di accompagnarlo lungo il tragitto di ritorno.



Nel frattempo sono intervenuti anche i militari dell’Arma, già allertati, che hanno raggiunto il luogo e preso in carico la situazione. I genitori del bambino, che non si erano accorti dell’allontanamento, sono stati raggiunti dalle forze dell’ordine e hanno appreso solo in quel momento quanto accaduto.



La vicenda si è conclusa senza conseguenze, con il ritorno del piccolo a casa sano e salvo. Un episodio che ha visto decisivi il senso civico e la prontezza dei due lavoratori, la cui attenzione ha evitato che una semplice disavventura potesse trasformarsi in qualcosa di più grave.