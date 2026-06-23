Oltre 40 chili di droga nascosti in una grotta nel mare

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio e delle coste

Un ingente quantitativo di sostanza stupefacente è stato sequestrato nei giorni scorsi sull’isola di Ponza, in provincia di Latina, dove circa 40 chili di hashish sono stati rinvenuti all’interno di una grotta in località Chiaia di Luna. L’operazione è stata condotta dai militari della Guardia di Finanza, in particolare dalla Tenenza locale e dalla IV Squadra Unità Navali della Sezione Operativa Navale di Gaeta, nell’ambito di attività mirate al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nelle aree costiere e insulari.



Secondo quanto ricostruito, il nascondiglio era stato ricavato all’interno di una cavità naturale particolarmente impervia, difficilmente accessibile e raggiungibile esclusivamente via mare, anche a nuoto. Le condizioni del luogo hanno reso le operazioni di perlustrazione particolarmente complesse, richiedendo un’attenta ispezione dell’intera area rocciosa.



Durante la bonifica della grotta, i finanzieri hanno individuato e sequestrato diversi involucri contenenti hashish per un peso complessivo di circa 40 chilogrammi. Lo stupefacente era occultato in modo da risultare difficilmente individuabile, presumibilmente per essere successivamente recuperato.



L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio e delle coste messo in atto dalle forze dell’ordine per contrastare i traffici illeciti nelle zone più isolate e difficilmente accessibili.



Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare i responsabili del deposito e ricostruire la filiera di approvvigionamento della sostanza sequestrata.