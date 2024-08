Il mese di agosto porta buone notizie per i percettori della Naspi, l’indennità di disoccupazione gestita dall’INPS ed ecco le date in cui arriveranno i soldi. I pagamenti per l’indennità di disoccupazione sono iniziati e proseguiranno nei prossimi giorni. Vediamo i dettagli e le tempistiche per il pagamento della Naspi per agosto 2024.

Date di Pagamento dei soldi di agosto dell’Inps

I pagamenti della Naspi per il mese di agosto sono partiti il 7 agosto 2024, a molti dunque sono già arrivati i soldi. Tuttavia, è importante notare che la data effettiva di accredito può variare in base alla data di presentazione della domanda e ai tempi tecnici di lavorazione della pratica. Grazie a recenti ottimizzazioni, l’INPS è riuscita a ridurre notevolmente i tempi di attesa, e molti beneficiari potrebbero ricevere l’indennità entro pochi giorni dall’ammissione al beneficio.

Come Verificare il Pagamento

I percettori della Naspi possono monitorare lo stato dei loro pagamenti utilizzando il servizio MyINPS in cui possono verificare se l’Inps ad agosto ha già inviato i soldi. Accedendo all’area “Riscossioni e servizi fiscali”, sarà possibile verificare la data esatta di accredito e qualsiasi variazione dell’importo.

Tempistiche dalla Domanda all’Accredito

L’INPS ha stabilito delle tempistiche specifiche per il pagamento delle domande. Le richieste di Naspi presentate e accolte entro il 15 del mese verranno pagate a partire dal 27 dello stesso mese. Per le domande inviate dopo il 15, il pagamento sarà effettuato a partire dal 15 del mese successivo.

Cosa Fare Dopo l’Accoglimento della Domanda

Dopo che la domanda di Naspi è stata accolta, l’INPS invia una notifica tramite SMS e avviso su MyINPS. I beneficiari possono consultare e scaricare il prospetto di calcolo con gli importi mensili e altre informazioni rilevanti attraverso i servizi INPS.

Ritardi nei Pagamenti

Alcuni beneficiari potrebbero riscontrare ritardi nei pagamenti, spesso dovuti a dati mancanti o errati nella domanda iniziale. L’INPS potrebbe anche avviare controlli incrociati per verificare la veridicità delle informazioni fornite, il che può ulteriormente influire sui tempi di accredito.

Ex Bonus Renzi sulla Naspi

I percettori della Naspi hanno diritto anche al trattamento integrativo, precedentemente noto come bonus Renzi. Questo importo aggiuntivo sarà accreditato a partire dal 15 agosto 2024, direttamente insieme alla Naspi. L’importo del bonus può variare a seconda della situazione reddituale del beneficiario e delle eventuali modifiche normative.