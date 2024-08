L’INPS offre un indennizzo mensile di 614 euro a commercianti e lavoratori autonomi che hanno cessato definitivamente la propria attività e non hanno ancora maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia. Questo beneficio è pensato per chi si trova in una fascia d’età tra i 57 e i 62 anni e mira a fornire un supporto economico temporaneo fino al raggiungimento dell’età pensionabile, fissata a 67 anni.

Dettagli dell’Indennizzo

Importo: L’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione per la Gestione speciale commercianti, che per il 2024 è fissato dall’Inps a 614 euro mensili. Questo importo comprende un incremento del 2,7% rispetto al valore precedente di 598,61 euro.

Destinatari: L’indennizzo è destinato a:

Titolari o coadiutori di attività commerciali al minuto in sede fissa o su aree pubbliche, inclusi i venditori ambulanti.

Titolari o coadiutori di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Agenti e rappresentanti di commercio.

Requisiti per l’Ottenimento

Cessazione dell’Attività: È necessario aver cessato definitivamente l’attività commerciale, riconsegnando la licenza o l’autorizzazione al Comune e cancellandosi dal registro delle imprese o dal Repertorio Economico Amministrativo (REA).

Età: Al momento della domanda, gli uomini devono avere almeno 62 anni e le donne almeno 57 anni per ottenere l’indennizzo Inps da 614 euro

Iscrizione alla Gestione speciale commercianti: Al momento della cessazione dell’attività, il richiedente deve risultare iscritto alla Gestione speciale commercianti da almeno cinque anni.

Durata e Procedura

L’indennizzo viene erogato a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti normativi. Questa prestazione economica dura fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia.

Questo indennizzo dell’Inps da 614 euro rappresenta una misura di sostegno economico per i commercianti che, avendo cessato la propria attività, si trovano in una situazione di incertezza economica senza aver raggiunto ancora l’età pensionabile. È parte di un più ampio quadro di iniziative per sostenere le fasce di popolazione più vulnerabili in un contesto di cambiamenti economici e sociali.