Il Ministero della Difesa ha recentemente indetto un nuovo concorso pubblico per il reclutamento di 1000 assistenti tecnici, distribuiti in 13 diverse aree professionali, che spaziano dalla meccanica all’informatica. Questo concorso rappresenta un’opportunità significativa per coloro che cercano di intraprendere una carriera nel settore tecnico all’interno delle forze armate italiane. Le candidature sono aperte fino al 22 agosto 2024.

Aree e Posti Disponibili

Il concorso offre un’ampia gamma di posizioni, suddivise in diverse specializzazioni tecniche. Di seguito, l’elenco dettagliato dei posti disponibili e dei relativi codici di riferimento:

Codice FT35 – Assistente ai servizi di supporto: 100 posti, Codice FT37 – Assistente ai servizi di vigilanza: 50 posti., Codice FS41 – Assistente sanitario: 4 posti, Codice FT45 – Assistente tecnico per l’informatica: 45 posti, Codice FT47 – Assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici: 124 posti, Codice FT48 – Assistente tecnico per la cartografia e la grafica: 100 posti, Codice FT49 – Assistente tecnico chimico-fisico: 25 posti, Codice FT50 – Assistente tecnico artificiere: 15 posti, Codice FT51 – Assistente tecnico per l’edilizia e le manutenzioni: 100 posti, Codice FT52 – Assistente tecnico nautico: 32 posti

Codice FT53 – Assistente tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni: 100 posti, Codice FT54 – Assistente tecnico per le lavorazioni: 200 posti

Codice FT55 – Assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi: 105 posti

Queste posizioni coprono una vasta gamma di competenze tecniche, offrendo opportunità a candidati con diversi background formativi e professionali.

Requisiti di Partecipazione

Per partecipare al concorso, i candidati devono soddisfare una serie di requisiti fondamentali:

Titolo di Studio: È necessario possedere un diploma di scuola secondaria di II grado (quinquennale) per accedere alle selezioni.

Cittadinanza: Solo i cittadini italiani possono presentare domanda.

Età e Stato Civile: I candidati devono essere maggiorenni e incensurati.

Obblighi di Leva: Per i candidati di sesso maschile, è obbligatorio essere in regola con gli obblighi di leva.

Prove d’Esame

Il concorso prevede una prova scritta come parte centrale del processo di selezione. La prova consisterà in 60 domande a scelta multipla, da completare in un tempo massimo di 90 minuti. Il punteggio massimo ottenibile sarà di 30 punti.

La prova sarà gestita attraverso sistemi informatici e potrebbe svolgersi in più date o sedi, a seconda del numero di partecipanti. Questa modalità garantisce efficienza e trasparenza nel processo di selezione, permettendo a un ampio numero di candidati di partecipare contemporaneamente.

Come Iscriversi al Concorso

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online. I candidati possono accedere al modulo di iscrizione tramite il Portale “inPA” (inpa.gov.it) o direttamente dal sito ufficiale del Ministero della Difesa.

Per completare l’iscrizione, è necessario autenticarsi utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Inoltre, ogni candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestato a proprio nome, che sarà utilizzato per le comunicazioni ufficiali relative al concorso.

Questo concorso rappresenta una rara opportunità per accedere a posizioni tecniche altamente specializzate all’interno del Ministero della Difesa. Con 1.000 posti disponibili e una varietà di aree tecniche coperte, i candidati hanno l’opportunità di mettere in pratica le proprie competenze in un ambiente professionale stimolante e di prestigio. Data l’importanza e la competitività del concorso, è consigliabile prepararsi adeguatamente per la prova scritta e assicurarsi di soddisfare tutti i requisiti richiesti.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 22 agosto 2024, quindi è importante che i candidati interessati procedano con l’iscrizione al più presto. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il bando ufficiale disponibile sul sito del Ministero della Difesa o sul Portale “inPA”.