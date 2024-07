Sul portale inPA sono state recentemente pubblicate le procedure di selezione per il reclutamento di 577 posti a tempo pieno e indeterminato presso l’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro). La scadenza per presentare la domanda è fissata per il 12 agosto 2024. Questa iniziativa fa parte della campagna di reclutamento intitolata “Costruiamo insieme un lavoro sicuro”, che mira a coprire le carenze di personale e a rinnovare l’organico dell’ente, caratterizzato da un’elevata età media.

I 577 posti messi a concorso da Inail sono suddivisi in diverse categorie. Per i professionisti di primo livello, sono disponibili 78 posti, distribuiti tra Avvocatura, Consulenza tecnica per l’edilizia e Consulenza tecnica salute e sicurezza. Per i profili di terzo livello professionale, sono disponibili 191 posti, suddivisi tra tecnologi e ricercatori. Nell’area dei funzionari, invece, sono disponibili 308 posti, che includono funzionari amministrativi e assistenti sociali.

Le candidature per i 577 posti Inail devono essere presentate tramite il portale www.inpa.gov.it entro il 12 agosto 2024. È necessario però autenticarsi utilizzando SPID, carta d’identità digitale o carta nazionale dei servizi. Nella sezione “Bandi e concorsi” del portale è possibile trovare la banca dati dei concorsi attivi, con un motore di ricerca per testo, data e regione.

Per i funzionari amministrativi, sono disponibili 293 posti distribuiti in varie regioni italiane, tra cui la Direzione generale, Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna, Lazio e la sede regionale di Aosta. Gli assistenti sociali, invece, sono 15 e le destinazioni includono Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana e Veneto.

Per quanto riguarda i ricercatori, sono disponibili 108 posti, di cui 103 a Roma e 5 a Lamezia Terme, suddivisi in vari ambiti tra cui medicina e chirurgia, chimica, farmacia, biologia, biotecnologie mediche e industriali, ingegneria biomedica, ingegneria dell’automazione, ingegneria informatica, ingegneria per l’ambiente e il territorio, ingegneria dei materiali, fisica, ingegneria energetica e nucleare, ingegneria civile, scienze e tecnologie agrarie, scienze chimiche, geologiche, fisica, informatica, matematica, scienze cognitive, scienze statistiche, psicologia, sociologia, ricerca sociale, scienze della politica, economia, linguistica, teoria della comunicazione, ingegneria gestionale, scienze economico-aziendali ed economia.

Per i tecnologi, sono disponibili 83 posti, suddivisi tra il Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici e le Unità Operative Territoriali nelle Direzioni regionali. Le regioni interessate includono Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Marche, Molise, Lazio, Basilicata e Sardegna.

Il bando per la Consulenza tecnica per l’edilizia prevede la ricerca di 14 ingegneri elettrici e meccanici e 22 ingegneri civili, edili e architetti. Le destinazioni includono Lazio, Calabria, Veneto, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo e Sicilia. Infine, per la Consulenza tecnica salute e sicurezza, sono disponibili 33 posti per ingegneri, biologi, geologi, chimici e fisici, dottori agronomi e forestali, agrotecnici laureati e tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, destinati a sedi in Lazio, Lombardia, Sardegna, Piemonte, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Molise.

Questo concorso rappresenta un’importante occasione per professionisti di vari settori di entrare a far parte dell’INAIL con 577 posti di lavoro e contribuire alla missione di garantire un ambiente di lavoro sicuro e salutare. La diversificazione dei ruoli e delle competenze richieste testimonia l’impegno dell’ente nel rafforzare le proprie capacità operative e migliorare i servizi offerti ai cittadini. Chi è interessato a partecipare deve affrettarsi a presentare la propria candidatura entro il 12 agosto 2024 sul portale inPA.