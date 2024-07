A partire dal mese di agosto, i pensionati italiani riceveranno i rimborsi Irpef derivanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate tramite il modello 730 sulle pensioni. Questi conguagli, effettuati dall’INPS in qualità di sostituto d’imposta, saranno accreditati automaticamente nel cedolino della pensione di agosto, con i pagamenti previsti per i primi giorni del mese.

Dettagli dei Conguagli

L’INPS inizierà a processare i conguagli relativi alle dichiarazioni dei redditi dal prossimo mese, con una rateizzazione massima applicabile di quattro mesi. I rimborsi sono relativi alle detrazioni fiscali sulle spese sostenute nel 2023, incluse spese mediche e spese per invalidità ed i crediti d’imposta a favore dei contribuenti saranno accreditati ad agosto direttamente sulla pensione.

Calendario dei Conguagli

Il periodo di ricezione delle somme spettanti o dovute dipende dalla data di elaborazione della dichiarazione dei redditi, con scadenze variabili in base alla finestra temporale in cui è stato trasmesso il modello 730/2024. Ecco una panoramica delle tempistiche:

Ad agosto i primi rimborsi arriveranno per le dichiarazioni elaborate sulle pensioni entro giugno.

Settembre e Ottobre: Seguiranno ulteriori pagamenti per le dichiarazioni elaborate nei mesi successivi.

Novembre: Chi invierà il modello 730 a ridosso della scadenza di fine settembre riceverà i rimborsi a novembre.

Tipologie di Detrazioni

Gli importi dei rimborsi variano in base alle spese sostenute e alle relative detrazioni fiscali. Le principali categorie di spesa e le rispettive percentuali di detrazione sono:

Spese mediche generiche: 19%

Interessi passivi su mutui: 19%

Ristrutturazioni edilizie: 50%

Efficientamento energetico: 65%

Spese veterinarie: 19%

Spese sanitarie per disabili: 19%

Le spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità sono deducibili al 100% delle spese documentate. Le spese per l’assistenza personale di persone non autosufficienti, anche se non disabili, sono deducibili al 19%, con un massimo di 2.100 euro per contribuente, a condizione che il reddito complessivo non superi i 40.000 euro.

Verifica dell’Accredito

I pensionati possono verificare l’accredito del rimborso accedendo al servizio online dell’INPS dedicato al pagamento della pensione. Nel cassetto previdenziale del sito INPS, è possibile visualizzare il cedolino della pensione e confermare l’avvenuto accredito del rimborso.

I rimborsi Irpef derivanti dalle dichiarazioni dei redditi rappresentano un importante sostegno economico sulle pensioni, contribuendo a ridurre l’onere fiscale sulle spese sostenute nel corso dell’anno e ad aiutare in un periodo difficile come agosto. Con l’accredito automatico nel cedolino di agosto, l’INPS assicura un processo efficiente e tempestivo per la ricezione dei conguagli. Per ulteriori dettagli o per verificare l’accredito, i pensionati possono accedere al proprio cassetto previdenziale sul sito dell’INPS.