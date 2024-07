Agosto 2024 ed il suo calendario rappresenta un momento cruciale per i beneficiari dei pagamenti erogati dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, INPS, in Italia. Tra i pagamenti più attesi ci sono quelli dell’Assegno Unico, della NASpI, delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni di invalidità.

L’Assegno Unico, destinato a famiglie con figli, sarà erogato tra il 15 e il 31 agosto 2024. Coloro la cui situazione familiare o ISEE non è cambiata riceveranno il pagamento tra il 17 e il 19 agosto. Questa misura mira a supportare le famiglie italiane nelle spese quotidiane legate all’assistenza e all’educazione dei figli.

La NASpI, che sostiene coloro che perdono involontariamente il lavoro, vedrà i primi beneficiari di agosto, secondo il calendario Inps, ricevere il pagamento dall’8 al 9 agosto, seguiti dagli altri beneficiari nel corso del mese. Questo sostegno è fondamentale per aiutare i lavoratori a fronteggiare periodi di disoccupazione e a riorganizzare la propria situazione professionale.

Le pensioni di vecchiaia, pilastro della previdenza sociale italiana, saranno accreditate dal 1 al 7 agosto. Questo avviene secondo un calendario che considera l’iniziale del cognome del beneficiario, assicurando che ogni pensionato riceva la sua prestazione puntualmente. Gli accrediti bancari avverranno dal primo giorno bancabile del mese, ovvero il 1 agosto.

Anche le pensioni di invalidità, destinate a coloro che non possono più lavorare a causa di un’invalidità permanente, seguiranno lo stesso calendario dei pagamenti Inps delle pensioni di vecchiaia, con pagamenti previsti nella prima settimana di agosto. Queste prestazioni sono fondamentali per garantire un sostegno economico continuo e dignitoso a chi è affetto da gravi disabilità.

L’INPS raccomanda ai beneficiari di monitorare attentamente il loro conto corrente per verificare l’avvenuto accredito delle prestazioni secondo le date stabilite. È anche importante tenersi aggiornati attraverso il sito web ufficiale dell’INPS per eventuali comunicazioni o aggiornamenti relativi ai pagamenti.

Il calendario dei pagamenti di agosto 2024 dell’INPS rappresenta un momento cruciale per migliaia di famiglie e individui in Italia, assicurando il mantenimento di un sostegno economico stabile e prevedibile in un periodo di incertezze economiche e sociali.