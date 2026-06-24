Camorra, interdittiva antimafia per due imprese edili

L’obiettivo è impedire che soggetti riconducibili o contigui ad ambienti criminali possano accedere a contratti pubblici

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha adottato nei giorni scorsi due nuove interdittive antimafia nei confronti di altrettante imprese con sedi nei comuni di Casoria e Villaricca, attive nel settore dei lavori edili. I provvedimenti si inseriscono nell’ambito delle attività di prevenzione amministrativa finalizzate al contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico della provincia di Napoli, con particolare attenzione ai comparti considerati più esposti, come l’edilizia e gli appalti pubblici.



L’azione della Prefettura



L’attività, coordinata dalla Prefettura di Napoli e supportata dal Gruppo Interforze Antimafia, con il contributo delle Forze dell’Ordine e della Direzione Investigativa Antimafia, mira a tutelare la legalità e a garantire condizioni di concorrenza trasparente tra le imprese operanti sul territorio.



L’obiettivo è impedire che soggetti riconducibili o contigui ad ambienti criminali possano accedere a contratti pubblici, finanziamenti o commesse, salvaguardando così le aziende che operano nel rispetto delle regole e della normativa vigente.



Settori sotto osservazione



Le verifiche si concentrano in particolare sui settori considerati più sensibili, come gli appalti pubblici, i lavori edili e i servizi, ambiti nei quali il rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata risulta più elevato.



In questo contesto, il rilascio della documentazione antimafia assume un ruolo centrale non solo come adempimento amministrativo, ma come strumento strategico di prevenzione e controllo del territorio.



Prevenzione e tutela dell’economia legale



Le interdittive antimafia rappresentano uno degli strumenti più incisivi a disposizione delle autorità per contrastare le infiltrazioni criminali nell’economia legale. Attraverso controlli mirati, rapidi e rigorosi, la Prefettura punta a proteggere il sistema produttivo locale, soprattutto in una fase caratterizzata da un significativo flusso di investimenti pubblici.



L’azione costante di monitoraggio e prevenzione si conferma quindi un elemento essenziale per garantire trasparenza, sicurezza economica e corretto funzionamento del mercato nel territorio metropolitano di Napoli.