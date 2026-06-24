Scontro sulla Statale 7 Bis, ci sono due vittime

Le circostanze che hanno portato al tragico schianto sono ancora in fase di accertamento

Drammatico incidente stradale nella notte lungo la Strada Statale 7bis "Terra di Lavoro", in provincia di Caserta, dove due motociclisti hanno perso la vita in seguito a un violento impatto avvenuto nel tratto compreso tra i territori di Villa Literno e Casal di Principe. La tragedia si è consumata nelle ore notturne e ha richiesto l'intervento immediato dei soccorritori e delle forze dell'ordine. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, però, per i due uomini non c'era ormai più nulla da fare. Le lesioni riportate nell'incidente si sono rivelate fatali e i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.



Le vittime sono due uomini di 38 e 35 anni, residenti rispettivamente a Casoria e Casavatore, nell'area metropolitana di Napoli. La notizia della loro morte ha rapidamente raggiunto le comunità di appartenenza, lasciando sgomenti familiari, amici e conoscenti.



Le indagini sulla dinamica dell'incidente



Le circostanze che hanno portato al tragico schianto sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni raccolte sul luogo dell'incidente, l'episodio potrebbe essere stato causato da un tamponamento, ma sarà necessario attendere gli esiti degli accertamenti tecnici per chiarire con precisione la sequenza degli eventi.



I Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe hanno effettuato i rilievi lungo il tratto interessato dall'incidente, raccogliendo elementi utili alla ricostruzione della dinamica e all'individuazione di eventuali responsabilità.



Gli investigatori stanno verificando ogni dettaglio, compresa la posizione dei veicoli coinvolti, le condizioni della carreggiata e l'eventuale presenza di testimoni che possano contribuire a fare luce sull'accaduto.



Strada chiusa durante i soccorsi



Le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell'ordine hanno inevitabilmente provocato rallentamenti alla circolazione lungo la Statale 7bis, una delle arterie più trafficate della zona e importante collegamento tra le province di Napoli e Caserta.



Per consentire il lavoro degli operatori e garantire la sicurezza dell'area, il tratto interessato è stato temporaneamente presidiato fino al completamento delle attività investigative e alla rimozione dei mezzi coinvolti.



Un'altra tragedia sulle strade campane



L'incidente riporta ancora una volta l'attenzione sul tema della sicurezza stradale e sull'elevato numero di vittime che ogni anno si registra sulle arterie della Campania. Le strade extraurbane, soprattutto nelle ore notturne, continuano a rappresentare scenari particolarmente delicati dove spesso basta una distrazione, una manovra errata o una perdita di controllo del mezzo per trasformare un viaggio in tragedia.



Sarà ora l'inchiesta avviata dai Carabinieri a stabilire con esattezza cosa sia accaduto lungo la Statale 7bis e quali fattori abbiano determinato il drammatico incidente costato la vita ai due motociclisti.