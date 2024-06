L’INPS ha pubblicato il 17 giugno 2024 un nuovo bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 7 professionisti statistico-attuariali di I livello. Le candidature devono essere presentate entro il 17 luglio 2024 alle ore 23:59 tramite il portale ufficiale INPA. Dopo tale data, il portale non permetterà più l’accesso alla procedura di candidatura.

Requisiti di Partecipazione

Per partecipare al concorso, i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:

Cittadinanza:

Cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea.

Titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

Cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Età e Diritti Civili:

Essere maggiorenne.

Godimento dei diritti civili e politici.

Condizioni Fisiche:

Idoneità fisica all’impiego.

Precedenti Lavorativi:

Non essere stato destituito, dispensato o licenziato per insufficiente rendimento o motivi disciplinari da un’impiego presso una pubblica amministrazione.

Condanne Penali:

Nessuna condanna penale con sentenza passata in giudicato che impedisca l’assunzione presso una pubblica amministrazione.

Titoli di Studio:

Laurea magistrale nelle seguenti classi:

Finanza (LM-16)

Scienze statistiche (LM-82)

Scienze statistiche ed attuariali (LM-83) o titoli equiparati.

Iscrizione Professionale:

Iscrizione all’Albo degli Attuari (sezione A) o titolo valido per l’iscrizione.

Obblighi Militari:

Essere in regola con gli obblighi militari (se applicabile).

Conoscenza della Lingua Italiana:

Adeguata conoscenza della lingua italiana, da valutarsi in sede di colloquio (per i cittadini stranieri).

PEC o Domicilio Digitale:

Possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestato al candidato o di un domicilio digitale.

Prove del Concorso

Il concorso prevede una prova scritta e una prova orale, oltre alla valutazione dei titoli.

Prova Scritta:

Contenuti: Risoluzione di problemi di calcolo tramite Excel e redazione di un rapporto scritto su:

Statistica descrittiva

Inferenza statistica

Matematica finanziaria

Tecnica delle assicurazioni sociali

Elementi di macroeconomia

Legislazione previdenziale

Punteggio Minimo: 21/30 per essere ammessi alla prova orale.

Prova Orale:

I candidati che superano la prova scritta con almeno 21/30 verranno ammessi alla prova orale.

Presentazione della Domanda

Le domande devono essere presentate online attraverso il portale INPA entro il 17 luglio 2024 alle ore 23:59. È essenziale rispettare la scadenza poiché il portale non accetterà ulteriori candidature dopo tale termine.

Questo nuovo concorso rappresenta un’opportunità importante per i professionisti statistico-attuariali di entrare a far parte dell’INPS con un contratto a tempo indeterminato. La procedura di candidatura, i requisiti dettagliati e le prove concorsuali sono stati delineati per garantire una selezione rigorosa e trasparente dei candidati più qualificati. Si invita pertanto chi fosse interessato a presentare la domanda entro i termini stabiliti, assicurandosi di soddisfare tutti i requisiti richiesti.