L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ha annunciato il bando per l’assegnazione di 477 borse di studio per l’anno accademico 2024-25, destinate agli studenti iscritti agli universitari italiani. Le borse, del valore compreso tra 9.500 e 12.500 euro, saranno assegnate ai figli e agli orfani di dipendenti e pensionati del pubblico impiego che verranno ammessi nei 57 Collegi Universitari di Merito riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Questi Collegi offrono non solo vitto e alloggio, ma anche un percorso formativo di eccellenza mirato allo sviluppo di competenze trasversali e preparazione al mondo del lavoro, oltre alla mobilità internazionale. Gli studenti accedono tramite un concorso che valuta meriti scolastici, accademici e motivazioni, indipendentemente dal reddito familiare.

Le borse di studio INPS rappresentano un sostegno fondamentale per coprire parzialmente o totalmente le rette dei Collegi per l’anno accademico 2024-25. I beneficiari potranno continuare a ricevere il supporto anche negli anni successivi, a condizione di mantenere i requisiti di merito previsti dal bando.

Il programma è parte di un più ampio impegno che include oltre 1.000 borse di studio garantite complessivamente da enti gestori dei Collegi, aziende, fondazioni e altri enti, tra cui la Fondazione Enpam. Le domande possono essere presentate dal 16 luglio al 12 agosto 2024.

Per maggiori informazioni sul bando e sulle modalità di partecipazione, è possibile visitare il sito dell’INPS all’indirizzo: https://www.inps.it/it/it/avvisi-bandi-e-fatturazione/welfare-assistenza-e-mutualita/welfare-bandi/welfare-bandi-nuovi/dettaglio.welfare-bandi.2024.07.bando-di-concorso-collegi-universitari-ospitalita_96.html

Attualmente in Italia ci sono oltre 450.000 studenti universitari fuori sede, con circa 50.000 posti disponibili nelle residenze universitarie. Le borse di studio erogate in Italia sono circa 250.000, mentre molti studenti optano per l’affitto di appartamenti nelle città universitarie, con costi annuali che oscillano tra i 7.000 e i 9.500 euro.

Contrariamente, un anno in un Collegio di Merito Insp offre vitto, alloggio, utenze e altri servizi, con un costo rimanente a carico degli studenti tra i 5.500 e i 7.000 euro, grazie alla copertura delle borse di studio offerte dai Collegi che varia dal 30% al 100% in base al reddito ISEE degli studenti.