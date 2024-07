L’articolo 15, comma 1, lett e-quater del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) offre una detrazione fiscale per le spese sostenute dai contribuenti per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni a istituzioni musicali, dunque un Bonus dedicato ai figli studenti. Questa guida descrive i dettagli della detrazione, i limiti di detraibilità e le procedure per l’inserimento delle spese nella dichiarazione dei redditi.

Istituzioni Ammissibili

La detrazione è applicabile alle spese sostenute per l’iscrizione e l’abbonamento a:

Conservatori di musica.

Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Scuole di musica iscritte nei registri regionali.

Cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

Limiti di Detraibilità

La detrazione è disponibile solo per i contribuenti con un reddito inferiore a 36.000 euro e si applica su un ammontare massimo di spesa pari a 1.000 euro per ciascun ragazzo.

Importo Massimo: 1.000 euro per ciascun ragazzo.

Requisito di Reddito: Reddito complessivo del contribuente inferiore a 36.000 euro.

Beneficiari della Detrazione

La detrazione è applicabile anche se le spese sono sostenute per i familiari fiscalmente a carico, come i figli studenti che possono ottenere il Bonus. L’importo della spesa può essere ripartito tra gli aventi diritto, ad esempio i genitori, senza superare il limite massimo di 1.000 euro per ciascun ragazzo.

Inserimento in Dichiarazione dei Redditi

Le spese devono essere indicate:

Modello Redditi PF: Quadro RP, righi da RP8 a RP13.

Modello 730: Quadro E, righi da E8 a E10.

In entrambi i modelli, si utilizza il codice “45” per indicare queste spese. Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi, ognuno con il codice 45 e la spesa sostenuta per ciascun ragazzo.

Utilizzo del Software GB

Per coloro che utilizzano il software GB per la compilazione del modello Redditi PF o del modello 730, è disponibile una gestione specifica per l’inserimento delle spese sostenute:

Inserimento Spese: Indicare le spese sostenute per ciascun figlio studenti ai fini del Bonus. Se l’importo supera i 1.000 euro, il software ridimensionerà automaticamente l’importo al limite consentito.

Controllo Requisiti Anagrafici: Il software verifica che i requisiti anagrafici siano rispettati. Se il familiare a carico non ha un’età compresa tra i 5 e i 18 anni, l’utente verrà notificato con un messaggio.

Selezione Familiari a Carico: È presente un pulsante per visionare l’elenco dei familiari a carico e facilitare l’inserimento dei dati corretti.

Nota Importante

È essenziale assicurarsi che tutte le condizioni siano rispettate per beneficiare della detrazione. Il software GB fornisce una guida online all’interno della gestione stessa per ulteriori chiarimenti sul funzionamento e sull’inserimento corretto delle spese.

La detrazione per le spese di studio e pratica della musica rappresenta un’importante agevolazione per le famiglie con ragazzi tra i 5 e i 18 anni. Seguendo attentamente le indicazioni e utilizzando correttamente gli strumenti a disposizione, è possibile beneficiare di questa opportunità fiscale e supportare con un Bonus l’educazione musicale dei propri figli e studenti.