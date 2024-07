Sei titolare di Partita IVA e desideri usufruire del Bonus Inps ISCRO da 800 euro per il 2024? L’INPS ha pubblicato le linee guida per accedere a questo sostegno economico destinato ai professionisti che hanno subito una riduzione dei guadagni. Vediamo insieme quali sono i requisiti e come presentare la domanda.

Che Cos’è l’ISCRO?

L’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) è un aiuto economico introdotto dalla legge di bilancio 2021 e confermato a regime dalla legge di bilancio 2024. Questo bonus Inps da 800 euro è destinato ai professionisti con partita IVA che hanno registrato un calo significativo del loro reddito.

Requisiti per Accedere all’ISCRO

Per beneficiare dell’ISCRO, i professionisti devono soddisfare i seguenti requisiti:

Iscrizione alla Gestione Separata INPS: Non devono essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie e non devono ricevere trattamenti pensionistici diretti.

Attività Attiva da Tre Anni: La partita IVA deve essere attiva da almeno tre anni al momento della domanda.

Regolarità Contributiva: È necessario essere in regola con la contribuzione previdenziale, verificabile tramite il DURC Online.

Reddito Inferiore a 12.000 Euro: Il reddito annuo dichiarato non deve superare i 12.000 euro.

Non Beneficiari di Assegno di Inclusione: Non devono essere beneficiari di questo assegno durante il periodo di fruizione dell’indennità ISCRO.

Contrazione del Reddito: Devono dimostrare che il reddito dell’anno precedente è inferiore al 70% della media dei redditi degli ultimi due anni.

Esempio di Calcolo dell’Indennità

Supponiamo che un professionista presenti domanda nel 2024 e abbia dichiarato 6.000 euro nel 2021 e 5.000 euro nel 2022. La media dei redditi sarebbe 5.500 euro, e il 70% di questa media è 3.850 euro. Se il reddito del 2023 è inferiore a 3.850 euro, il professionista può accedere all’ISCRO e ottenere il Bonus Inps da 800 euro

L’indennità è calcolata come il 25% del reddito medio semestrale. Ad esempio, se il reddito medio è 5.500 euro, l’indennità mensile sarebbe 687,50 euro (5.500/2 = 2.750, e 2.750 x 0.25 = 687,50).

Durata e Importo dell’Indennità

L’ISCRO è erogata per sei mesi, con un importo mensile minimo di 250 euro e massimo di 800 euro, adeguati annualmente alle variazioni ISTAT così come disposto nel Bonus. Questa indennità non prevede l’accredito di contribuzione figurativa e viene tassata con una ritenuta d’acconto del 20%, eccetto per chi opera in regime forfettario.

Decadenza e Compatibilità

Il diritto all’ISCRO decade in caso di:

Cessazione della partita IVA.

Iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Titolarità dell’Assegno di Inclusione.

Titolarità di trattamento pensionistico diretto.

L’ISCRO è invece compatibile con l’assegno ordinario di invalidità.

Come Presentare la Domanda

Le domande per l’ISCRO devono essere presentate esclusivamente online sul portale INPS entro il 31 ottobre di ciascun anno. In alternativa, si può chiamare il Contact Center multicanale al numero verde 803 164 da rete fissa o al numero 06 164164 da rete mobile.

Per l’anno 2024, le domande possono essere presentate dal 1° agosto 2024. L’INPS comunicherà l’attivazione del servizio con un avviso sul proprio sito istituzionale.

Il Bonus Inps ISCRO da 800 euro rappresenta un’importante opportunità per i liberi professionisti che hanno visto una riduzione significativa dei loro redditi. Seguire le istruzioni fornite dall’INPS e presentare la domanda entro i termini previsti è fondamentale per poter beneficiare di questo sostegno economico.