Dal 1° gennaio 2024, l’INPS ha introdotto una nuova prestazione denominata Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (Iscro). Questa misura è progettata per offrire un sostegno economico ai professionisti iscritti alla Gestione Separata che svolgono attività di lavoro autonomo e che hanno subito una significativa riduzione del loro reddito.

Che Cos’è l’Iscro?

L’Iscro è una forma di sostegno economico destinata ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata dell’INPS, un’indennità straordinaria introdotta per fornire un aiuto temporaneo a coloro che hanno registrato una diminuzione rilevante del loro reddito da lavoro autonomo.

Requisiti per Ottenere l’Iscro

Per poter accedere a questa indennità straordinaria Inps, è necessario soddisfare una serie di requisiti:

Iscrizione alla Gestione Separata: Il richiedente deve essere iscritto alla Gestione Separata dell’INPS.

Assenza di Trattamenti Pensionistici: Non deve essere percettore di trattamenti pensionistici diretti.

Assenza di Altre Assicurazioni Previdenziali: Non deve essere assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie.

Reddito da Lavoro Autonomo: Il reddito da lavoro autonomo del richiedente deve essere inferiore al 70% della media dei redditi degli anni precedenti.

Presentazione della Domanda

La domanda per ottenere l’Iscro deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, utilizzando i canali online dell’INPS al fine dell’Indennità straordinaria. Per l’anno 2024, le domande possono essere presentate dal 1° agosto al 31 ottobre 2024. Inoltre, i beneficiari dovranno partecipare a percorsi di aggiornamento professionale e autorizzare la trasmissione dei propri dati di contatto alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige.

Calcolo dell’Indennità

L’importo dell’Iscro è calcolato come il 25% della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti all’anno che precede la presentazione della domanda. Questo importo è poi calcolato su base semestrale. Ad esempio:

L’indennità straordinaria Inps non può essere inferiore a 250 euro e non può superare 800 euro mensili. Quindi, se il calcolo iniziale risulta in un importo inferiore a 250 euro, l’indennità sarà fissata a 250 euro. Se supera gli 800 euro, l’indennità sarà limitata a 800 euro mensili.

L’Iscro rappresenta un importante supporto per i lavoratori autonomi che affrontano difficoltà economiche. Assicurarsi di soddisfare tutti i requisiti e presentare la domanda entro i termini stabiliti è fondamentale per poter beneficiare di questa prestazione. La misura è pensata per garantire un minimo di continuità reddituale e sostenere la professionalità dei lavoratori autonomi attraverso percorsi di aggiornamento.