Il Ministero dell’Interno ha recentemente pubblicato un bando di concorso per le assunzioni di 1248 nuovi dipendenti con la qualifica di funzionario. Queste assunzioni, che avverranno a tempo pieno e indeterminato, sono destinate a diversi profili professionali e rappresentano un’importante opportunità per chi desidera intraprendere una carriera nel settore pubblico. I profili richiesti includono funzionari amministrativi, economico-finanziari, statistici, informatici, tecnici e linguistici. Per ogni profilo sono previste specifiche destinazioni e requisiti, tra cui varie sedi in tutta Italia e, in alcuni casi, posizioni dedicate alla sede di Aosta. Ad esempio, nel caso dei funzionari linguistici, le competenze richieste spaziano tra diverse combinazioni di lingue, come francese, arabo, inglese, cinese, spagnolo, tedesco, russo e sloveno.

Per partecipare al concorso, è necessario possedere diversi titoli di studio a seconda del profilo scelto, che vanno dalla laurea triennale a quella magistrale. Inoltre, tutti i candidati devono soddisfare i requisiti minimi di partecipazione ai concorsi pubblici, inclusa la maggiore età e la cittadinanza italiana. CLICCA QUI PER SCARICARE IL BANDO.

La procedura per presentare la domanda è esclusivamente telematica, attraverso il Portale inPA, entro le 23:59 del 26 giugno 2024. È richiesto il pagamento di un contributo di 10 euro e i candidati devono possedere lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e una PEC (Posta Elettronica Certificata) intestata a loro.

Il concorso prevede una prova scritta e una prova orale. La prova scritta consiste in un test di 40 quesiti a risposta multipla, da risolvere in 60 minuti, che valuta le conoscenze specifiche del profilo scelto, la capacità logico-deduttiva e il ragionamento critico-verbale. E si considera superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 su 30.

La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati nelle materie specifiche del profilo. Inoltre, i candidati devono dimostrare competenze in lingua inglese e informatica. Anche per la prova orale, il punteggio minimo per il superamento è di 21 su 30.

La valutazione dei titoli dichiarati dai candidati avverrà dopo la prova orale e sarà effettuata dalle commissioni esaminatrici utilizzando piattaforme digitali. I titoli di studio potranno conferire fino a un massimo di 10 punti.

Questo concorso rappresenta una significativa opportunità per chi aspira a una carriera stabile e gratificante nel settore pubblico. Per ulteriori dettagli sui requisiti specifici e le materie d’esame, è possibile scaricare il bando completo dal sito del Ministero dell’Interno. Non perdere l’occasione di partecipare a questa importante selezione pubblica.