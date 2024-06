L’estate 2024 si prospetta ricca di opportunità per molti cittadini italiani grazie all’introduzione del bonus da 1000 euro. Con un avviso del 13 agosto scorso, la Formatemp ha annunciato l’inizio della lavorazione delle richieste per il Bonus SaR, noto anche come Sostegno al Reddito. Questa misura, che offre un sostegno economico una tantum compreso tra 780 e 1000 euro, è destinata ai lavoratori che hanno avuto contratti in somministrazione (precedentemente noti come contratti interinali) e che attualmente si trovano in stato di disoccupazione. Vediamo nel dettaglio chi può presentare la domanda per il Bonus SaR e quando verrà erogato.

Chi Ha Diritto al Bonus SaR

Il Bonus SaR è destinato ai lavoratori che hanno avuto contratti in somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato, e che sono ora disoccupati. Più precisamente, possono beneficiare dell’indennità:

Lavoratori disoccupati da almeno 45 giorni, che hanno maturato almeno 110 giorni di lavoro o 440 ore lavorate negli ultimi 12 mesi dalla data dell’ultimo giorno effettivo di lavoro.

Disoccupati da almeno 45 giorni che hanno completato la procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro.

Lavoratori disoccupati da almeno 45 giorni, che hanno maturato almeno 90 giorni di lavoro o 360 ore lavorate negli ultimi 12 mesi dalla data dell’ultimo giorno effettivo di lavoro.

Come Ottenere il Bonus SaR e Quando Verrà Pagato

Coloro che soddisfano i requisiti possono presentare la propria domanda sul sito di Formatemp tramite il sistema FTWeb. Il processo è semplice: basta registrarsi sulla piattaforma, scaricare e compilare il modulo dedicato, scansionarlo e inviarlo tramite il sito. In alternativa, è possibile rivolgersi agli sportelli sindacali di categoria per ottenere supporto nella compilazione e nell’invio della domanda.

Attualmente, Formatemp ha comunicato che è in corso la verifica delle domande inviate lo scorso ottobre, il che significa che molti disoccupati potrebbero ricevere il sostegno proprio durante l’estate. Coloro che hanno presentato domanda successivamente possono controllare lo stato della propria richiesta inserendo il Codice Fiscale del beneficiario e il numero di protocollo della pratica nella sezione apposita del sito.

In base al tipo di contratto di lavoro, l’importo del bonus può variare da 780 a 1000 euro. È importante notare che anche chi percepisce la Naspi può fare richiesta per il Bonus SaR, amplificando così la platea dei potenziali beneficiari.

Il Bonus SaR da 1000 euro per l’estate rappresenta un’importante iniziativa per sostenere i lavoratori in somministrazione che si trovano in difficoltà economica. Con l’avvio delle verifiche delle domande, molti cittadini potranno finalmente ricevere un aiuto concreto per affrontare le spese quotidiane durante l’estate. Chi possiede i requisiti non dovrebbe esitare a presentare la domanda, utilizzando le risorse messe a disposizione da Formatemp e dagli sportelli sindacali di categoria.