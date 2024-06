Il Bonus SAR (Sostegno al Reddito) è un’agevolazione economica una tantum, compresa tra 780 e 1000 euro, destinata ai lavoratori disoccupati e per cui è necessario fare domanda. Annunciato da Formatemp, questo bonus mira a fornire un sostegno finanziario temporaneo ai lavoratori che si trovano in una situazione di disoccupazione. Per accedere al Bonus SAR, è necessario soddisfare alcuni requisiti specifici.

Innanzitutto, i richiedenti devono essere disoccupati da almeno 45 giorni e aver maturato almeno 110 giorni di lavoro con contratto MOG (Modulo Occupazione Garantita) nell’ultimo anno. In alternativa, possono essere disoccupati da 45 giorni dopo aver maturato almeno 90 giorni di lavoro negli ultimi 12 mesi. È inoltre necessario aver avuto un contratto di lavoro a tempo determinato, in apprendistato o indeterminato. Il Bonus SAR è compatibile con la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), il che significa che anche i percettori di NASpI possono richiedere questo bonus.

La domanda per il Bonus SAR deve essere presentata attraverso la piattaforma Formatemp, utilizzando il sistema FTWeb. I richiedenti possono compilare la domanda autonomamente oppure rivolgersi agli sportelli sindacali di settore. La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dal 45° giorno di disoccupazione. I documenti richiesti devono essere in formato PDF e includono il documento di identità, il codice fiscale, una copia delle buste paga rilasciate dall’Agenzia per il Lavoro, l’estratto conto previdenziale emesso dall’INPS almeno 105 giorni dopo l’ultimo giorno di lavoro e un documento con l’IBAN per l’accredito del bonus.

Per controllare lo stato della propria domanda, i richiedenti possono utilizzare la funzione “Verifica Domanda SAR” disponibile sul portale di Formatemp. È necessario inserire il numero di protocollo della domanda e il Codice Fiscale. Questa funzione è stata recentemente introdotta per migliorare la trasparenza e permettere ai richiedenti di monitorare lo stato delle loro domande, soprattutto considerando che le tempistiche di accettazione possono arrivare fino a otto mesi.

Il Bonus SAR da 1000 euro rappresenta un’importante misura di sostegno per i lavoratori che si trovano in difficoltà economica a causa della disoccupazione e che possono fare domanda. Nonostante le lunghe tempistiche per l’accettazione delle domande, la disponibilità di un sistema di verifica online offre ai richiedenti uno strumento utile per seguire il processo. Per ulteriori informazioni o assistenza, i lavoratori possono rivolgersi ai sindacati di settore o consultare il portale Formatemp.