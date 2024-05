L’INPS ha confermato gli aumenti delle pensioni per il mese di giugno 2024, con i pagamenti che inizieranno dal 1 giugno presso gli uffici postali e dal 3 giugno presso le banche. Vediamo nel dettaglio come verranno gestiti i pagamenti delle pensioni per il mese di giugno 2024, con tutte le ultime novità e il calendario dettagliato.

Pagamenti in Posta e Banca

Per i pensionati che ricevono la pensione tramite conto bancario, l’accredito avverrà il 3 giugno 2024, primo giorno bancabile del mese. Coloro che invece ricevono la pensione tramite Poste Italiane, potranno ritirare l’importo a partire dal 1 giugno 2024.

Pagamenti Scaglionati in Posta

Poste Italiane continuerà a scaglionare i pagamenti in base alla prima lettera del cognome, una pratica di calendario mantenuta anche dopo la fine dello stato di emergenza sanitaria per evitare assembramenti. Ecco il calendario dettagliato:

Sabato 1 giugno 2024: Ritiro presso ATM di Poste Italiane per tutti i pensionati titolari di conto BancoPosta, Postepay Evolution o libretto di risparmio.

Lunedì 3 giugno 2024: Pensionati con cognomi A-C presso gli sportelli postali.

Martedì 4 giugno 2024: Pensionati con cognomi D-K presso gli sportelli postali.

Mercoledì 5 giugno 2024: Pensionati con cognomi L-P presso gli sportelli postali.

Giovedì 6 giugno 2024: Pensionati con cognomi Q-Z presso gli sportelli postali.

Apertura degli Uffici Postali

Gli uffici postali saranno chiusi il sabato pomeriggio e per tutta la giornata di domenica, quindi il ritiro in contanti sarà possibile solo il sabato mattina e poi riprenderà il lunedì.

Conferma del Calendario

Poste Italiane ha precisato che “si riserva il diritto di anticipare o meno il ritiro delle pensioni a prescindere da previsioni e richieste”. Tuttavia, il ritiro delle pensioni per giugno 2024 segue il calendario stabilito e i pensionati devono verificare le date esatte presso il proprio ufficio postale di riferimento.

Informazioni Aggiuntive

Durante la pandemia, il calendario dei pagamenti delle pensioni era stato modificato per prevedere pagamenti anticipati al fine di evitare assembramenti. Con la fine dello stato di emergenza sanitaria, Poste Italiane ha ripreso la consueta erogazione delle pensioni, mantenendo solo lo scaglionamento basato sul cognome.

I pensionati devono sempre verificare le date precise e le iniziali del cognome presso il proprio sportello postale, poiché potrebbero esserci aggiornamenti o variazioni. Il problema delle date di accredito non riguarda chi riceve la pensione presso le banche, in quanto l’accredito avviene sempre il primo giorno bancabile del mese.

Tabella Riassuntiva

Dove Ritirare la Pensione Chi può Ritirare Data Primo Giorno Utile al Ritiro

ATM BANCA – accredito C/C Tutti da lunedì 3 giugno 2024

ATM POSTE ITALIANE – accredito C/C Tutti da sabato 1 giugno 2024

SPORTELLO POSTE ITALIANE cognomi A-C lunedì 3 giugno 2024

POSTE ITALIANE cognomi D-K martedì 4 giugno 2024

SPORTELLO POSTE ITALIANE cognomi L-P mercoledì 5 giugno 2024

SPORTELLO POSTE ITALIANE cognomi Q-Z giovedì 6 giugno 2024

I pensionati sono invitati a seguire attentamente il calendario per evitare disagi e a consultare eventuali aggiornamenti presso gli uffici postali o sul sito dell’INPS.