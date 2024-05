I pensionati italiani possono aspettarsi buone notizie per il mese di giugno 2024, poiché alcuni di loro vedranno un aumento nei loro assegni pensionistici. Questi incrementi seguono una serie di provvedimenti messi in atto dal governo Meloni in collaborazione con l’INPS, che includono la riduzione del cuneo fiscale e le modifiche alle aliquote dell’IRPEF. In particolare, i pensionati con un reddito compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro beneficeranno di una riduzione dell’aliquota IRPEF dal 25% al 23% nel 2024. Ciò significa che pagheranno il 2% in meno di tasse, grazie all’accorpamento dell’aliquota allo scaglione più basso. Questo si tradurrà in un aumento reale dell’assegno pensionistico, che potrebbe oscillare tra i 12 e i 20 euro mensili.

Questi incrementi sono stati già avviati nei mesi precedenti, ma alcuni pensionati potrebbero vedere ulteriori aumenti nei loro assegni di giugno a causa di arretrati accumulati.

Tuttavia, è importante notare che il pagamento delle pensioni di giugno 2024 seguirà il solito calendario stabilito dall’INPS. È possibile che ci siano ritardi nei pagamenti a causa dei giorni festivi all’inizio del mese, con il 1° giugno che cade di sabato e il 2 giugno che è la Festa della Repubblica. Pertanto, coloro che ricevono il pagamento in contanti potrebbero vedere l’importo accreditato a partire dal 1° giugno, mentre coloro che ricevono la pensione tramite bonifico bancario potrebbero vedere l’accredito a partire dal lunedì successivo, il 3 giugno 2024.

Per controllare l’importo e le date di accredito delle pensioni, i pensionati possono consultare il proprio cedolino direttamente sul sito dell’INPS. Attraverso il servizio online “Cedolino di pensione e servizi collegati”, è possibile accedere all’area personale inserendo il proprio codice fiscale, le credenziali SPID o i dati della carta d’identità elettronica. Da lì, è possibile visualizzare l’importo e la data di esigibilità dell’assegno pensionistico, nonché i cedolini dei mesi precedenti.