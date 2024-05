I pagamenti Inps della NASpI per il mese di maggio 2024 sono previsti entro la metà del mese, così come per l’Assegno Unico che arriverà appena qualche giorno dopo. La data esatta del pagamento dipende dal momento in cui è presentata la domanda di disoccupazione. Gli utenti possono verificare la data esatta del pagamento accedendo al proprio fascicolo previdenziale online utilizzando le credenziali SPID, CNS o CIE. È importante notare che le date di pagamento possono variare e l’INPS pubblica i dettagli completi per il pagamento della mensilità della disoccupazione con un preavviso di solito compreso tra 7 e 15 giorni prima della data effettiva di pagamento.

Nel frattempo, le richieste di disoccupazione sono in aumento, con un incremento del 7,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’INPS ha annunciato nuovi limiti di reddito per la cumulabilità dei sussidi di disoccupazione, con un limite di reddito da lavoro dipendente e parasubordinato incrementato a 8.500 euro per il 2024. Questo permetterà ai beneficiari di cumulare le prestazioni con redditi derivanti da lavoro dipendente, parasubordinato e autonomo.

Con queste modifiche e aggiornamenti, l’INPS mira a fornire un supporto più ampio e flessibile ai beneficiari dei sussidi di disoccupazione, facilitando l’accesso alle prestazioni e semplificando l’interazione con l’ente attraverso strumenti digitali avanzati.

La legge prevede poi degli obblighi per i beneficiari, inclusa la partecipazione a iniziative di orientamento lavorativo, e stabilisce sanzioni in caso di inosservanza, fino alla decadenza dallo stato di disoccupazione.

