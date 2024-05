Con l’arrivo del mese di maggio 2024, è tempo per l’Inps di anticipare i pagamenti della NASPI, accompagnati da alcune novità riguardanti i limiti di reddito e i cumuli consentiti. Ecco un riepilogo delle informazioni più rilevanti.

Novità sui Limiti di Reddito e Cumuli

Chiarimenti INPS: A partire da aprile, sono ufficialmente modificati i limiti di reddito per la NASPI relativi agli anni 2023 e 2024, per garantire la compatibilità con le prestazioni di disoccupazione. L’INPS ha fornito dettagli sui cumuli consentiti con redditi derivanti da lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo in riferimento ai pagamenti di maggio.

Comunicazione del Reddito Presunto: È obbligatorio comunicare immediatamente all’INPS il reddito annuo presunto ai fini della riduzione dell’indennità di disoccupazione.

Nuovi Limiti di Reddito: Per il lavoro dipendente e parasubordinato, il limite di reddito annuo è di 8.173,91 euro per il 2023, mentre per il lavoro autonomo è di 5500 euro per gli anni 2023-24. Nel 2024, il limite di reddito da lavoro dipendente e parasubordinato è salito a 8500 euro.

Pagamenti della NASPI a Maggio 2024

Date di Accredito: L’accredito della NASPI avviene in base alla data di presentazione della domanda. Di solito, il pagamento avviene verso metà mese o in prossimità dell’ultima data di pagamento.

Decorrenza e Presentazione della Domanda: La NASPI spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, a condizione che la domanda sia presentata entro 68 giorni alla fine del rapporto lavorativo.

Stima delle Date di Pagamento: Se la decorrenza della NASPI cade tra il 16 e il 30 del mese, il primo pagamento avviene in questo periodo. Se la decorrenza è tra il 1° e il 15, una parte viene pagata dal giorno di decorrenza al 15 del mese, mentre la seconda parte viene erogata dal 16 al 30 del mese.

Per verificare la data di pagamento esatta, è possibile accedere all’area riservata sul sito dell’INPS e consultare la sezione “Prestazioni” e “Pagamenti”.

Con queste informazioni, i beneficiari della NASPI possono pianificare in modo più accurato il loro bilancio finanziario e avere una visione chiara delle date di accredito dei pagamenti.