Il mese di maggio 2024 porta con sé una serie di pagamenti da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps), finalizzati a garantire sostegno economico a coloro che si trovano in condizioni di povertà, rischio di esclusione sociale o sono genitori con figli a carico. Queste erogazioni includono una varietà di prestazioni, dalle pensioni ai sussidi di disoccupazione, fino al supporto per la formazione e il lavoro.

Ecco una panoramica dettagliata dei pagamenti previsti:

Pensioni:

Il cedolino della pensione di maggio 2024 sarà in pagamento dall’Inps con valuta corrispondente a giovedì 2, in quanto il 1° maggio (Festa dei Lavoratori) era un giorno festivo. È importante ricordare che l’Inps eroga i trattamenti pensionistici il primo giorno bancabile di ogni mese o il giorno successivo se questo è festivo o non bancabile.

Sussidi di Disoccupazione (NASpI e DIS-COLL):

I pagamenti della NASpI e della DIS-COLL, destinate a coloro che si trovano in stato di disoccupazione involontaria e hanno i requisiti necessari, avvengono solitamente verso la metà del mese. Le date di liquidazione variano in base al singolo beneficiario e possono essere consultate tramite il servizio online dell’Inps.

Supporto Formazione e Lavoro (SFL):

Introdotta con il Decreto Lavoro del 1° settembre 2023, la prestazione SFL consiste in un sostegno economico mensile di 350 euro, riconosciuto a coloro che partecipano a progetti di formazione, orientamento professionale o politiche attive del lavoro. Questo sussidio viene erogato per l’intera durata dei progetti, fino a un massimo di dodici mensilità.

Questi pagamenti rappresentano un importante supporto per le famiglie e i lavoratori che si trovano in difficoltà finanziarie, garantendo loro un reddito minimo vitale e contribuendo così alla lotta contro la povertà e all’inclusione sociale. L’Inps continua a svolgere un ruolo cruciale nel fornire assistenza economica a coloro che ne hanno bisogno, dimostrandosi un punto di riferimento fondamentale nel sistema di protezione sociale italiano.