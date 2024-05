Nel complesso panorama delle pensioni, l’accesso al trattamento pensionistico può risultare impegnativo, specialmente per i lavoratori con carriere precarie o non lineari ma che adesso possono beneficiare di un Bonus che potrà “regalare” qualche centinaio di euro in più. Tuttavia, quindi nel 2024, esistono diverse opzioni e bonus che possono contribuire ad aumentare l’importo della pensione o consentire un pensionamento anticipato e qualche euro aggiuntivo, se si rispettano i requisiti specifici. Una delle opzioni più interessanti è rappresentata dal “bonus mamme”, introdotto dalla riforma Dini nel lontano 1995. Questo bonus è rivolto alle madri lavoratrici e offre la possibilità di incrementare l’importo dell’assegno pensionistico o di pensionarsi in anticipo, purché si siano versati contributi interamente nel regime contributivo, cioè dal 1996 in poi.

L’importo del bonus varia in base al numero di figli, con un aumento del coefficiente di un anno per una o due figli e di due anni per tre o più figli. Ad esempio, se una lavoratrice ha accumulato un montante contributivo di 200.000 euro, senza figli riceverebbe un assegno annuo di 11.446 euro. Con uno o due figli, l’assegno annuo aumenterebbe a 11.862 euro, mentre con tre o più figli salirebbe a 12.308 euro. In alternativa, la lavoratrice potrebbe accedere alla pensione anticipata contributiva a 64 anni, con almeno 20 anni di contributi, a condizione che l’assegno pensionistico sia almeno 3 volte l’assegno sociale (2,8 o 2,6 volte per le madri di uno o almeno due figli, rispettivamente).

Questa doppia opportunità di bonus rappresenta una possibilità significativa per migliorare la propria situazione finanziaria in pensione, specialmente in un contesto di aumenti dei costi della vita e dell’inflazione. Poter beneficiare di una pensione più sostanziosa potrebbe fornire un sollievo finanziario mensile, consentendo di avere qualche soldo in più in tasca senza sacrificare altri importanti costi come spese, bollette, mutuo e carburante.

In un’epoca in cui la sicurezza finanziaria in pensione è una preoccupazione diffusa, comprendere e sfruttare al meglio queste opportunità può fare la differenza nel garantire un futuro più stabile e confortevole per i lavoratori.