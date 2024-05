Con l’avvento della metà del 2024, arriva una luce di speranza per le famiglie italiane in difficoltà economica come la nuova edizione della social card “Dedicata a Te” del 2024 per la spesa, che offrirà un ulteriore sostegno finanziario di 460 euro per l’acquisto di beni di prima necessità. Questa iniziativa, già avviata lo scorso anno, si conferma come un importante strumento di supporto per le famiglie a basso reddito, fornendo loro risorse aggiuntive da spendere in alimenti, benzina e altre necessità primarie.

Il bilancio destinato alla social card “Dedicata a Te” per il 2024 ammonta a 600 milioni di euro, con un aumento per la spesa rispetto all’anno precedente in vista dei 460 euro. I beneficiari non devono presentare domanda, poiché saranno i Comuni e l’INPS a contattarli direttamente. L’importo assegnato per quest’anno è quindi di 460 euro, che verranno erogati probabilmente in un’unica tranche. I destinatari della carta sono nuclei familiari con un ISEE fino a 15mila euro e almeno un figlio, iscritti all’anagrafe della popolazione residente comunale.

Tuttavia, non tutti coloro che rientrano nei requisiti di reddito potranno beneficiare della social card. Saranno esclusi coloro che già ricevono altri tipi di sussidi statali, come la disoccupazione o l’indennità di mobilità, così come le persone single, le coppie senza figli e coloro il cui ISEE supera i 15 mila euro.

La priorità sarà data ai nuclei familiari con figli più piccoli e con almeno tre componenti. È importante sottolineare che l’utilizzo della social card sarà limitato a beni di prima necessità, come carne, latte, frutta, e altri prodotti alimentari elencati nel decreto attuativo.

Inoltre, quest’anno sarà possibile utilizzare la carta anche per l’acquisto di carburante e abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico locale, ampliando così le possibilità di spesa per le famiglie beneficiarie.

La social card “Dedicata a Te” rappresenta quindi un importante strumento di sostegno per le famiglie italiane in difficoltà economica, offrendo loro un aiuto concreto nel soddisfare le proprie necessità quotidiane.