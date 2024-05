L’anno 2024 porta con sé una serie di bonus spesa messi a disposizione dal Governo per sostenere le famiglie che si trovano in situazioni economiche difficili. Queste misure mirano a garantire alle famiglie italiane l’accesso a beni alimentari e di prima necessità, contribuendo così a migliorare la qualità della loro vita. Tra i vari bonus spesa previsti per il 2024, spiccano la card “Dedicata a te” e la Carta acquisti. La card “Dedicata a te” prevede un’erogazione di 460 euro destinate alle famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro.

Questo sostegno finanziario può essere utilizzato per l’acquisto di beni alimentari e carburante. È importante sottolineare che non è necessario presentare domanda per ottenere questa card, poiché le famiglie che ne hanno diritto saranno contattate direttamente dall’INPS o dal Comune. La priorità è data alle famiglie con figli più piccoli a carico e a quelle composte da almeno tre componenti. Tuttavia, la card “Dedicata a te” non è concessa a coloro che già usufruiscono di altri sussidi statali come la NASpI, la Dis Coll o l’indennità di mobilità.

La Carta acquisti 2024, invece, è una carta prepagata che è ricaricata ogni due mesi con 80 euro. Questo importo può essere utilizzato per la spesa alimentare o sanitaria, nonché per pagare le bollette di luce e gas. Inoltre, coloro che ne hanno diritto possono beneficiare di sconti presso i negozi convenzionati o accedere alla tariffa elettrica agevolata. Questa carta è destinata agli anziani di età pari o superiore a 65 anni e ai bambini di età inferiore ai tre anni, con i genitori come titolari. Fra i requisiti per ottenere la Carta acquisti vi è il limite di reddito, che non deve superare i 8.052,75 euro per gli anziani e i 10.737 euro per gli over 70.

La richiesta della Carta acquisti va effettuata presso un ufficio postale, consegnando il modulo di richiesta disponibile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, insieme alla documentazione richiesta.

I bonus spesa del 2024 rappresentano un importante sostegno per le famiglie italiane in difficoltà economica, offrendo loro la possibilità di accedere a beni essenziali e migliorare la propria situazione finanziaria.