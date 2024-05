L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha annunciato un concorso che prevede l’assunzione di 585 diplomati con contratto a tempo indeterminato. Questo concorso è parte del Piano triennale dei fabbisogni di personale dell’INPS per il periodo 2023-2026, che prevede oltre 2.000 assunzioni nel prossimo biennio. Il bando, atteso inizialmente per il 2023, è stato posticipato e sarà pubblicato entro il 2024.

Requisiti per la Partecipazione

Per partecipare al concorso INPS è richiesto:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Laurea (opzionale), che conferisce un punteggio aggiuntivo.

Maggior età.

Non ci sono vincoli di età massima per la partecipazione.

Procedura Concorsuale

La selezione si baserà su titoli ed esami e includerà le seguenti prove:

Prova preselettiva: Consisterà in quiz a risposta multipla su test attitudinali e di logica, lingua inglese, competenze informatiche, cultura generale e quiz ufficiali dei precedenti concorsi.

Prove scritte: Tratteranno materie giuridiche ed economiche, come elementi di diritto amministrativo ed elementi di diritto del lavoro.

Prova orale: Coprirà le stesse materie delle prove scritte e includerà una valutazione della conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici.

Le prove si svolgeranno probabilmente in modalità informatizzata, con ogni candidato dotato di un tablet, e potrebbero tenersi in sedi decentrate in tutta Italia, anche se storicamente i concorsi INPS si sono svolti presso la sede centrale a Roma.

Retribuzione

Il personale di area B dell’INPS percepisce uno stipendio mensile compreso tra 1.700 e 1.900 euro e cos’ sarà per i 585 vincitori del concorso. La retribuzione annua tabellare è la seguente:

B1: 19.951,14 euro

B2: 21.217,62 euro

B3: 22.530,57 euro

A queste cifre vanno aggiunte la tredicesima e tutte le indennità spettanti.

Presentazione della Domanda

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate attraverso la piattaforma inPA, il portale per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione. Per accedere alla piattaforma e completare la domanda, i candidati dovranno possedere le credenziali SPID, CIE o CNS. Il concorso INPS rappresenta un’importante opportunità per i diplomati in cerca di un impiego stabile nel settore pubblico. Con oltre 500 posti disponibili, è cruciale prepararsi adeguatamente per le prove preselettive e scritte, concentrandosi su materie giuridiche, economiche e competenze generali richieste. Gli interessati dovrebbero tenere d’occhio il portale inPA per l’apertura delle domande e assicurarsi di avere tutte le credenziali necessarie per l’accesso.