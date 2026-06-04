Schiacciato da tir in manovra, la vittima è Luciano

L’arrivo dei soccorsi del 118 è stato tempestivo, ma per Mangiacapra non c’era ormai più nulla da fare

Un incidente mortale sul lavoro ha sconvolto nel pomeriggio di ieri la zona industriale di Poggioreale, a Napoli. A perdere la vita è stato Luciano Mangiacapra, 63 anni, originario di Parete, rimasto vittima di un investimento avvenuto all’interno dell’area logistica della De Roberto, in via Tommaso Fasano. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo si trovava all’interno del piazzale operativo quando è stato travolto durante una manovra effettuata da un mezzo pesante guidato da una collega. L’impatto è stato improvviso e violentissimo: il conducente del camion si sarebbe accorto immediatamente dell’accaduto, fermando il veicolo e chiedendo aiuto, mentre altri lavoratori presenti hanno tentato di intervenire.

L’arrivo dei soccorsi del 118 è stato tempestivo, ma per Mangiacapra non c’era ormai più nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso sul posto. La scena è stata poi presa in carico dalle forze dell’ordine e dal medico legale, intervenuto su disposizione dell’autorità giudiziaria per i primi rilievi.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale, specializzati in infortunistica sul lavoro, insieme ai funzionari dell’Ispettorato del Lavoro, che hanno avviato verifiche sulla posizione contrattuale della vittima e sulle condizioni di sicurezza dell’area logistica. Gli investigatori hanno acquisito documenti, testimonianze e materiale utile a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

L’area in cui è avvenuto l’investimento, una delle zone più interne del piazzale adibito alla movimentazione dei mezzi pesanti, è stata posta sotto sequestro. Le verifiche si concentrano ora sulla corretta applicazione delle procedure di sicurezza e sull’eventuale presenza di criticità nella gestione dei flussi dei veicoli.

Si tratta dell’ennesimo episodio che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, in un contesto in cui gli incidenti mortali continuano a segnare il territorio. Le indagini proseguono per chiarire ogni responsabilità e stabilire con esattezza come sia avvenuta la tragedia.