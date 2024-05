Se sei un esperto in data science alla ricerca di nuove sfide e opportunità professionali, potresti essere interessato alle recenti aperture di concorso pubblicate dalla Banca d’Italia. L’istituto di credito ha annunciato l’avvio di un bando di selezione per coprire 10 posizioni di lavoro tramite contratti a tempo indeterminato. Le figure professionali selezionate avranno principalmente sede presso gli uffici dell’amministrazione centrale, situati nella suggestiva cornice della città di Roma. Il ruolo degli esperti in data science sarà di fondamentale importanza per l’istituto, poiché saranno chiamati a gestire e analizzare grandi quantità di dati, applicando tecniche avanzate di machine learning e intelligenza artificiale per supportare i processi decisionali dell’istituto.

Inoltre, i candidati vincitori del concorso alla Banca d’Italia avranno l’opportunità di contribuire attivamente alla promozione dell’utilizzo di tecnologie innovative, partecipando ad attività progettuali di rilevanza internazionale e collaborando con team multidisciplinari.

Per essere considerati per queste posizioni, i candidati devono soddisfare i requisiti generali per l’ammissione ai concorsi pubblici. Questi includono la cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione europea, una conoscenza adeguata della lingua italiana, idoneità fisica alle mansioni e la mancanza di comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell’Istituto e naturalmente non essere precedentemente destituiti da altri ruolo nella pubblica amministrazione.

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro le ore 16:00 del 14 giugno. Per ulteriori dettagli e informazioni su come candidarsi, è possibile consultare il bando ufficiale pubblicato sul sito web della Banca d’Italia.

Se sei un professionista esperto nel campo della data science desideroso di mettere le tue competenze al servizio di un’istituzione prestigiosa come la Banca d’Italia, questa è un’opportunità unica da non perdere, un incarico a tempo indeterminato ed a carattere statale in una professione tra l’altro molto avanzata e che permette di fare carriera. Affrettati a presentare la tua candidatura e inizia a tracciare il tuo percorso professionale verso una carriera stimolante e gratificante.