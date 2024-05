Il Governo ha recentemente introdotto un nuovo bonus da 500 euro attraverso l’INPS, destinato a fornire un sostegno concreto ai giovani italiani non occupati che desiderano avviare un’attività imprenditoriale. Questa misura, parte del Decreto Coesione 60.2024, mira a favorire l’occupazione giovanile e l’imprenditorialità tra i cittadini under 35. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su come accedere a questo incentivo e sfruttare al meglio l’opportunità.

Obiettivi del Bonus INPS

Il nuovo bonus INPS è stato creato per supportare i giovani disoccupati e le aziende che li assumono. Offre due principali benefici:

Sostegno Finanziario per Nuovi Imprenditori: Un contributo mensile di 500 euro per i giovani che avviano una nuova attività imprenditoriale.

Agevolazioni per le Assunzioni: Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che assumono giovani under 35 a tempo indeterminato.

Requisiti per Accedere al Bonus

Per poter beneficiare del bonus di 500 euro mensili, i richiedenti devono soddisfare i seguenti criteri:

Età: Devono essere giovani non occupati che non hanno ancora compiuto 35 anni.

Attività Imprenditoriale: Devono avviare un’attività imprenditoriale tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.

Settore dell’Attività: L’attività deve essere orientata alla transizione digitale ed ecologica o allo sviluppo di nuove tecnologie. Questo perché l’incentivo è mirato a promuovere la crescita delle start-up innovative.

Durata del Bonus

Il bonus verrà erogato per un massimo di tre anni, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Questo significa che, a seconda della data di avvio dell’attività, i beneficiari potranno ricevere il contributo fino a 36 mesi.

Benefici per le Aziende

Oltre al sostegno diretto ai giovani imprenditori, il decreto prevede anche un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati che assumono giovani under 35 a tempo indeterminato. Questa agevolazione sarà disponibile per le assunzioni effettuate tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, con un contributo massimo di 800 euro al mese per ciascun dipendente.

Modalità di Richiesta

Le modalità specifiche per richiedere il bonus e le agevolazioni saranno dettagliate nel decreto attuativo, che sarà emanato a breve. Gli interessati dovranno monitorare le comunicazioni ufficiali dell’INPS e del Governo per ottenere tutte le informazioni necessarie su come presentare la domanda e quali documenti saranno richiesti.

Il nuovo bonus INPS rappresenta un’importante opportunità per i giovani italiani non occupati di entrare nel mondo dell’imprenditoria e per le aziende di beneficiare di sgravi fiscali significativi. Verificare i requisiti e prepararsi a fare domanda non appena sarà disponibile il decreto attuativo è fondamentale per sfruttare al meglio questa iniziativa governativa.