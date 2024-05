Tragedia a San Giuseppe Vesuviano, dove nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, un giovane 17enne, Arcangelo Riposo, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Il ragazzo, residente nella zona, avrebbe perso il controllo del suo scooter, cadendo violentemente a terra e morendo sul colpo. Secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri della locale stazione, sembra che nell’incidente possa essere coinvolta anche un’auto, ma ulteriori indagini sono in corso per chiarire esattamente la dinamica dei fatti. La comunità locale è profondamente scossa dalla notizia della morte di Arcangelo, un giovane di talento e promettente attore teatrale. Recentemente, si era unito a una compagnia teatrale del Vomero, mostrando un grande potenziale nel suo campo.

L’incidente è avvenuto in Via Croce Rossa, una strada che a lungo è rimasta chiusa per permettere i rilievi necessari. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. La comunità piange la perdita di un giovane pieno di vita e talento, strappato prematuramente alla sua famiglia e agli amici. Le indagini proseguiranno per fare piena luce sulle cause e le circostanze di questa tragica vicenda.