Una tragedia ha scosso San Giuseppe Vesuviano, quando poco prima delle 17 un giovane di soli 17 anni A. R. è rimasto investito mortalmente da un’auto. Il tragico incidente si è verificato nella centrale Via Croce Rossa, lasciando la comunità locale sconvolta e addolorata. Il giovane era a bordo del suo motociclo quando è finito travolto dal veicolo di cui il conducente aveva presumibilmente perso il controllo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente un’ambulanza del 118 e i carabinieri della stazione locale per gestire la situazione e avviare le indagini necessarie. Tuttavia, nonostante i soccorsi immediati, purtroppo il giovane non ce l’ha fatta.

Attualmente, Via Croce Rossa è chiusa per consentire alle autorità di svolgere gli accertamenti del caso e di raccogliere tutte le prove utili per risalire al responsabile dell’incidente e far luce sulla dinamica dei fatti. Al momento tutto è in evoluzione e molti aspetti sono tuttora da chiarire.