Pubblicata oggi la gara per la progettazione del nuovo ospedale di Castellammare di Stabia, segnando un importante passo avanti nell’ambito della sanità campana. Questo investimento significativo arriva dopo che la Regione ha risolto complessi problemi amministrativi legati all’acquisizione delle ex Terme e ha saldato debiti precedenti per poter acquisire l’area necessaria per la costruzione del nuovo ospedale. Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha sottolineato l’importanza di questo progetto, definendolo uno degli interventi strategici per la sanità della regione. Questo nuovo ospedale si inserisce in un programma di edilizia ospedaliera che rappresenta il più vasto mai realizzato in Campania, dimostrando l’impegno costante delle autorità regionali nel migliorare l’assistenza sanitaria per i cittadini.

La gara di progettazione scadrà alla fine di aprile, e da quel momento inizierà il lavoro per la definizione di un progetto che porterà alla realizzazione di uno degli ospedali più funzionali, moderni e belli del Paese. Il Presidente De Luca ha espresso fiducia nel lavoro delle strutture regionali, che si impegneranno nell’elaborare un progetto all’altezza delle aspettative e delle necessità della comunità locale.

Questo nuovo ospedale non solo contribuirà a migliorare l’offerta di servizi sanitari nella zona, ma rappresenterà anche un’eccellenza nel panorama ospedaliero nazionale. La sua costruzione non solo soddisferà le esigenze attuali, ma sarà anche un investimento per il futuro, garantendo un servizio di alta qualità per i cittadini di Castellammare di Stabia e delle zone circostanti.