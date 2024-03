La messa di giovedì scorso presso la Chiesa San Marco a Castellammare di Stabia è disturbata da un incidente che ha causato preoccupazione tra i partecipanti. Durante la celebrazione mattutina, un individuo, descritto come un extracomunitario, è entrato nella chiesa e ha creato trambusto, disturbando il rito religioso in corso. Secondo alcuni testimoni, l’uomo avrebbe puntato il dito contro i fedeli, simulando gesti minacciosi simili a quelli di una pistola e fingendo di fare fuoco contro di loro. Nonostante il comportamento intimidatorio dell’intruso, i fedeli presenti hanno reagito con fermezza e hanno protestato contro di lui. L’uomo ha quindi urlato e ha lasciato la chiesa sbattendo violentemente le porte d’ingresso alle sue spalle. L’episodio è riportato dal quotidiano Roma oggi in edicola.

Il viceparroco, don Luigi Russo, ha confermato che c’è stato del trambusto durante la celebrazione, ma ha ammesso di non aver notato personalmente i gesti minacciosi descritti dai testimoni, poiché era concentrato sulla celebrazione stessa.

Da notare che la Chiesa San Marco è finita precedentemente oggetto di furti e atti vandalici. Di conseguenza, è dotata di telecamere di videosorveglianza che potrebbero essere utili per identificare l’uomo responsabile dell’incidente e per intraprendere eventuali azioni legali nei suoi confronti.