Mamma in retromarcia uccide la figlia di tre anni

Nonostante la tempestività dei soccorsi e i tentativi di salvare la piccola, le ferite riportate sono risultate troppo gravi

Una terribile tragedia ha sconvolto la comunità di Platì, nel Reggino, dove una bambina di appena tre anni ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente avvenuto nella serata del 16 giugno. La piccola sarebbe stata investita accidentalmente dalla madre mentre quest’ultima stava effettuando una manovra in retromarcia con la propria automobile. L’incidente si è consumato in pochi istanti e, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, la donna non si sarebbe accorta della presenza della figlia dietro il veicolo. L’impatto si è rivelato purtroppo fatale per la bambina.



I soccorsi e gli accertamenti



Immediatamente dopo l’accaduto è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorritori del servizio di emergenza. Nonostante la tempestività dei soccorsi e i tentativi di salvare la piccola, le ferite riportate sono risultate troppo gravi e per la bambina non c’è stato nulla da fare.



Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Informata la Procura della Repubblica di Locri, i militari hanno eseguito tutti i rilievi previsti per chiarire le circostanze dell’accaduto.



Dalle verifiche effettuate non sarebbero emersi elementi che facciano ipotizzare responsabilità diverse da quelle riconducibili a una tragica fatalità. Gli investigatori ritengono infatti che si sia trattato di un drammatico incidente domestico, trasformatosi in pochi secondi in una tragedia irreparabile.



Il dolore della famiglia e della comunità



La morte della bambina ha provocato profondo sgomento non solo tra i familiari, ma nell’intera cittadina calabrese, dove la notizia si è diffusa rapidamente suscitando commozione e incredulità.



In queste ore numerosi messaggi di vicinanza stanno raggiungendo la famiglia, colpita da un dolore immenso. Anche il sindaco di Platì, Giovanni Sarica, ha voluto esprimere pubblicamente il cordoglio dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità.



In un messaggio diffuso sui social network, il primo cittadino ha sottolineato come la scomparsa di una bambina rappresenti una ferita che coinvolge tutti i cittadini, ricordando il vuoto lasciato da una vita spezzata troppo presto e la sofferenza che accompagna eventi così dolorosi.



Una comunità sotto shock



L’accaduto ha lasciato un segno profondo a Platì, dove molti residenti si sono stretti attorno ai familiari della piccola in un momento di dolore difficilmente descrivibile. La vicenda riporta l’attenzione sull’importanza della massima prudenza durante le manovre dei veicoli nelle aree residenziali e nei cortili privati, luoghi in cui la presenza dei bambini può risultare particolarmente difficile da percepire per chi è alla guida.



Resta il dramma di una famiglia distrutta da una fatalità improvvisa e di una comunità che oggi si ritrova unita nel lutto per la perdita di una bambina la cui vita è stata spezzata troppo presto.