Trovata senza vita nel letto: era morta da due mesi

L’allarme è scattato dopo che alcune persone della zona hanno segnalato l’assenza prolungata della donna

Una donna di circa 65 anni è stata trovata senza vita nella giornata di mercoledì 17 giugno 2026 in una casa di campagna situata nella località di Troviggiano, nel comune di Cingoli, in provincia di Macerata. La vittima viveva nell’abitazione insieme al marito e al figlio, in un contesto residenziale isolato e circondato dal verde. Secondo quanto riportato dalle prime informazioni diffuse anche dal Corriere Adriatico, il decesso potrebbe risalire a circa due mesi prima del ritrovamento, un dettaglio che ha reso ancora più complessa la ricostruzione iniziale dei fatti e delle tempistiche.



La scoperta e l’allarme



L’allarme è scattato dopo che alcune persone della zona hanno segnalato l’assenza prolungata della donna, che non veniva più vista da diversi giorni. La preoccupazione crescente ha spinto a richiedere un controllo presso l’abitazione, dove è poi emersa la drammatica scoperta.



Una volta entrati nell’abitazione, gli operatori intervenuti hanno rinvenuto il corpo della donna privo di vita all’interno del letto della sua stanza. La scena ha immediatamente fatto attivare tutte le procedure previste in questi casi, con la segnalazione alle autorità competenti.



Interventi e primi rilievi



Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti per chiarire con precisione le circostanze del decesso. In supporto alle operazioni sono intervenuti anche gli operatori sanitari del Dipartimento di Salute Mentale di Jesi, i Servizi Sociali del Comune di Cingoli e la Polizia Locale.



La presenza di più servizi è stata ritenuta necessaria per inquadrare la situazione sia dal punto di vista investigativo che sociale e sanitario, considerato il contesto familiare in cui si è verificato l’episodio.



Ipotesi investigative e condizioni del corpo



Dai primi rilievi effettuati sul luogo del ritrovamento, non sarebbero emersi segni evidenti di violenza sul corpo della donna, elemento che al momento sembra escludere l’ipotesi di una morte causata da fattori esterni traumatici. Tuttavia, saranno gli ulteriori accertamenti medico-legali a stabilire con precisione le cause e l’eventuale data del decesso.



Le indagini proseguono per ricostruire gli ultimi periodi di vita della donna e comprendere perché la sua assenza non sia stata segnalata prima in modo definitivo. Gli inquirenti stanno inoltre raccogliendo informazioni utili all’interno del contesto familiare e del territorio circostante.