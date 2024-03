Una situazione di disagio si è verificata lungo la tratta della Circumvesuviana a causa di problemi tecnici ai passaggi a livello tra le stazioni di Poggiomarino e Scafati. L’Ente Autonomo Volturno ha ufficialmente annunciato l’interruzione della circolazione dei treni su questa tratta, generando inevitabili disagi per i pendolari e i viaggiatori della linea. In una nota emessa dall’Ente Autonomo Volturno, si è specificato che i problemi tecnici riscontrati hanno reso necessario adottare misure di emergenza per garantire la sicurezza e la continuità del servizio ferroviario. Di conseguenza, i treni in direzione Napoli che normalmente raggiungono Poggiomarino termineranno la loro corsa a Scafati, mentre quelli provenienti da Poggiomarino avranno origine proprio da Scafati per Napoli.

Questa decisione, seppur necessaria per garantire la sicurezza degli utenti e del personale ferroviario, ha causato inevitabili disagi agli utenti della linea, che potrebbero dover affrontare ritardi o modifiche nei loro spostamenti.

Al momento, non sono fornite informazioni dettagliate sulla natura esatta dei problemi tecnici ai passaggi a livello né sulle tempistiche per il ripristino completo del servizio ferroviario lungo la tratta interessata. Tuttavia, si auspica che le autorità competenti stiano lavorando attivamente per risolvere le problematiche e ripristinare la normale circolazione dei treni nel minor tempo possibile.

Per gli utenti della Circumvesuviana interessati, è consigliabile consultare gli aggiornamenti forniti dall’Ente Autonomo Volturno e prendere eventuali provvedimenti alternativi per i propri spostamenti, considerando l’eventualità di ritardi o modifiche nella programmazione dei treni lungo la tratta interessata dai problemi tecnici ai passaggi a livello.