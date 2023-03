Un’azione compiuta sicuramente da professionisti, una banda del buco che è entrata in azione sapendo già dove, cosa e come colpire. Questo sembra essere la genesi del furto avvenuto presso la famosa Enoteca Cianciulli di Ottaviano, completamente svaligiata dai ladri che hanno portato via un vero e proprio patrimonio da centinaia di migliaia di euro, forse addirittura 300mila secondo le prime stime raccolte sul posto. Vini, Champagne, liquori di altissima fattura e di prestigio finiti nelle grinfie dei malviventi che dunque avranno anche un mercato parallelo dove poter riciclare bottiglie che non sono per tutti e che non tutti tra l’altro possono capire. In qualche misura può anche somigliare ad un furto su commissione.

Per entrare i ladri hanno letteralmente fatto a pezzi una parete dell’enoteca di Via Pappalardo, ed una volta all’intero hanno svuotato ogni singolo scaffale, lasciando veramente poco ancora in esposizione. Rese inoperose anche le telecamere che dunque non hanno ripreso praticamente nulla del “colpo”. Trafugati i vini e gli champagne più costosi, come se ad operare fossero dei veri esperti del settore. Indagano i carabinieri della locale stazione, ma non sarà affatto semplice mettere le mani su questa banda.