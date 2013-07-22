il Fatto Vesuviano

Notizie San Gennarello

Operaio di San Gennaro Vesuviano morto nella gioielleria dei vip, è caduto dalle scale

19 aprile 2026 14:30

"Diversamente Simili", il libro di Francesca Grassi presentato a San Gennaro Vesuviano

29 marzo 2026 17:27

Imprenditore di Piazzola di Nola preso a bastonate dai camorristi a San Gennarello di Ottaviano

08 maggio 2024 06:00

Ottaviano, l'istituto comprensivo di San Gennarello sarà intitolato a Piero Angela

29 marzo 2024 20:30

Panettoni, il "Re delle Sfogliatelle" di Ottaviano vince il trofeo "Tradizione e Innovazione"

05 dicembre 2023 11:30

"Santi e Arcangeli" per festeggiare San Gennaro a San Gennarello

15 settembre 2023 18:30

Dall'Iraq a Ottaviano: arriva la Statua della Madonna ferita

23 maggio 2023 09:00

San Gennarello e Regionali: è lite tra le città di San Giuseppe e Ottaviano

30 maggio 2015 18:29

San Gennarello, rapina alla farmacia comunale: portati via 2.500 euro

24 ottobre 2014 08:54

“San Gennarello in Festa”, da stasera il megashow: star Zarrillo e i Ditelo Voi

18 settembre 2014 07:13

A San Gennarello lo sportello per il rilascio delle carte d’identità, lunedì l’inaugurazione

08 marzo 2014 13:23

Rapinato carico di televisori da 400mila euro, ritrovati a San Gennarello: 3 denunce

07 marzo 2014 10:33

Marciapiedi pericolosi e strade groviera, rivolta a San Gennarello

12 gennaio 2014 08:33

Palloni e droga: gestore di campo da calcio arrotondava vendendo dosi, arrestato

07 dicembre 2013 10:55

Questa sera, consiglio comunale a San Gennarello

05 settembre 2013 09:09

Occhi sulle periferie, il consiglio comunale di Ottaviano si riunirà a San Gennarello

26 agosto 2013 06:45

Degrado a San Gennarello, via ai sopralluoghi della Giunta

22 luglio 2013 07:15

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