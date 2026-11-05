L'OMICIDIO Colpo di pistola in testa, 25enne ucciso in Campania

il presunto responsabile si sarebbe allontanato a piedi, facendo perdere le proprie tracce nell'oscurità

Said Osseili, cittadino marocchino incensurato, è stato trovato morto nella tarda serata di ieri in via Barizzo Foce Sele. L'ipotesi investigativa è che a sparare sia stato un connazionale, dopo un violento alterco. Tre bossoli e la presunta arma del delitto sono stati recuperati sul posto.La lite e poi lo sparo mortaleLa violenza è esplosa davanti al cancello di casa, dove un giovane di 25 anni ha trovato la morte. Si chiamava Said Osseili, era di nazionalità marocchina e non aveva precedenti penali. Il suo corpo è stato rinvenuto intorno alle 22 di ieri sera in via Barizzo Foce Sele, nel territorio di Capaccio Paestum.Secondo la prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe stato raggiunto da un proiettile alla testa, esploso al termine di una discussione particolarmente accesa. A impugnare la pistola sarebbe stato un connazionale della vittima, con il quale il 25enne avrebbe avuto un diverbio per motivi che restano ancora da accertare.Dopo lo sparo, il presunto responsabile si sarebbe allontanato a piedi, facendo perdere le proprie tracce nell'oscurità. Le ricerche e gli accertamenti sono ora concentrati sulla sua identificazione e sulla ricostruzione degli ultimi momenti prima dell'omicidio.Tre bossoli e una pistola repertati sulla scenaGli investigatori hanno trovato sull'asfalto tre bossoli e l'arma ritenuta collegata al delitto. Reperti importanti per gli accertamenti balistici e per definire con maggiore precisione la sequenza degli spari.Resta soprattutto da chiarire che cosa abbia provocato lo scontro tra i due uomini e se vi fossero stati contrasti precedenti. Il movente, al momento, non è stato individuato.Indagini dei Carabinieri e accertamenti sulla salmaSul luogo dell'omicidio sono arrivati i sanitari della Croce Rossa e i Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, diretti dal maresciallo Valentino Romano, insieme ai militari dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Agropoli, coordinati dal capitano Guido Carlo Decugis.Informato il magistrato di turno della Procura di Salerno, è stato disposto l'esame esterno del corpo da parte del medico legale. Terminati i primi accertamenti, la salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Eboli, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.Gli investigatori stanno lavorando per ricomporre il quadro della vicenda: dall'identità dell'uomo che avrebbe sparato alle ragioni della lite, fino alla ricostruzione dei suoi spostamenti dopo il delitto.