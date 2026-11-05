L'INCIDENTE Statale 268, si scontrano sei automobili

Non sono però disponibili ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente né sulle eventuali conseguenze per le persone a bordo dei mezzi

Diverse vetture sarebbero rimaste coinvolte nel sinistro avvenuto durante la mattinata. Alcuni pneumatici risultano forati e una barriera di protezione avrebbe riportato danni, ma al momento non vengono segnalate ripercussioni significative sul traffico.Mattinata segnata da un incidente lungo la statale 268, arteria che conduce verso Napoli. Il sinistro si è verificato in prossimità dell’uscita del Centro Direzionale e ha interessato più automobili. La dinamica resta ancora da chiarire: non sono state indicate le cause che hanno portato allo scontro.Danni alle vetture e alla barriera stradaleLe prime informazioni riferiscono di veicoli coinvolti con pneumatici danneggiati, tanto da risultare forati. Nell’impatto sarebbe rimasto compromesso anche un tratto del guard rail, elemento che lascia ipotizzare una collisione particolarmente violenta con le strutture di protezione della carreggiata.Non sono però disponibili ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente né sulle eventuali conseguenze per le persone a bordo dei mezzi.Circolazione senza particolari criticitàNonostante la presenza delle auto danneggiate e i danni alla barriera, la situazione della viabilità in direzione Napoli risulta al momento regolare. Non vengono segnalate code o rallentamenti di particolare entità.Restano da accertare le cause del sinistro e da definire con precisione la dinamica che ha coinvolto le diverse vetture.