Notizie Nola>Saviano

Tre auto in fiamme, paura a Saviano
17 marzo 2026 11:00
Bloccato a Saviano con dati personali alterati e l'auto con targa spagnola
11 novembre 2025 19:00
Tordi catturati dai bracconieri a Saviano, in tre bloccati
04 novembre 2025 23:00
Si dimettono i consiglieri, torna a casa anche il sindaco di Saviano
08 ottobre 2025 20:30
Sversa rifiuti a Saviano: multa, denuncia e ritiro della patente
04 ottobre 2025 10:30
Spaccio nel centro di Nola, catturato 40enne di Saviano
02 ottobre 2025 13:00
Scuola "sfrattata" a Saviano, corsa contro il tempo
01 agosto 2025 06:00
Grosso guasto idrico: da Palma a Nola, fino a Pomigliano e Saviano. Nove città senza acqua
26 giugno 2025 19:00
Incendio a Saviano, la vittima è Carmine Napolitano
09 giugno 2025 21:00
Incendio in casa, muore 55enne a Saviano
09 giugno 2025 09:30
Partecipa ad asta fallimentare per un terreno a Saviano, massacrato da 5 persone
29 maggio 2025 12:30
Bruciata la sede del Roma Club di Saviano
24 maggio 2025 20:30
Strade sicure a Saviano, videosorveglianza con 43 telecamere
11 aprile 2025 22:00
Ecco i carri del Carnevale di Saviano, madrina sarà Maria Grazia Cucinotta
02 marzo 2025 10:00
Carnevale: da domani eventi in piazza anche a Saviano, Scampia e Piazza Garibaldi
28 febbraio 2025 17:00
Rischio scontri, Terzigno-Saviano si giocherà a porte chiuse
06 febbraio 2025 23:00
Saviano celebra il centenario della nascita di Raffaele Allocca
26 dicembre 2024 22:00
Il Natale di Saviano sarà illuminato dalle quattro stelle che brillano in cielo.
14 dicembre 2024 18:30
Caccia abusiva a Saviano, scatta l'operazione
24 ottobre 2024 21:00
Premiato Ben, il cane che ha salvato padre e figlio a Saviano
14 ottobre 2024 20:30
A Saviano attività di spaccio su un quaderno, il capopiazza ha 17 anni
11 ottobre 2024 22:00
Un fiume di palloncini bianchi a Saviano per mamma Enza ed i piccoli Giuseppe e Autilia
27 settembre 2024 20:30
La tragedia di Saviano, il racconto del carabiniere che ha salvato il piccolo
27 settembre 2024 14:30
Crollo a Saviano: oggi i funerali di mamma, nonna e dei due piccoli
27 settembre 2024 09:00
Crollo a Saviano, domani i funerali delle 4 vittime
26 settembre 2024 06:00
Crollo a Saviano, il Napoli giocherà con il lutto al braccio
25 settembre 2024 17:00
Crollo a Saviano, estubato papà Antonio
24 settembre 2024 18:30
"Una Legge per eliminare le bombole di gas dalle case"
24 settembre 2024 08:30
Crollo a Saviano, i medici: "Le condizioni di Antonio sono critiche e complesse"
24 settembre 2024 08:00
Tragedia di Saviano, le città limitrofe annullano gli eventi
23 settembre 2024 23:00
Crollo a Saviano, spunta una lesione polmonare per il piccolo superstite
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La tragedia di Saviano, recuperato l'ultimo corpo
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Saviano, la cronaca del giorno più triste e di una famiglia distrutta
22 settembre 2024 23:00
Crollo a Saviano, evacuate altre due case
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Crollo a Saviano, il corpo di mamma Enza estratto dalle macerie
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Saviano, recuperato anche il corpo di nonna Autilia
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La famiglia Zotto, le vittime della tragedia di Saviano
22 settembre 2024 12:24
Crollo a Saviano, il papà è gravissimo al Cardarelli: si cercano ancora le due donne
22 settembre 2024 11:00
Saviano, estratto morto anche l'altro figlio di 6 anni
22 settembre 2024 10:02
Crolla palazzina a Saviano, morta bimba di 4 anni: persone sotto alle macerie
22 settembre 2024 09:27
Arrivano 11 interdittive antimafia per le aziende del Nolano e Somma Vesuviana
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Terra dei Fuochi: sequestrate aziende a Nola, Saviano e Brusciano
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Fotografano il voto: denunce a Saviano e Carbonara di Nola
09 giugno 2024 10:30
Settimana della Sport, tanto campioni a Saviano
23 maggio 2024 19:00
Niente treni Circum per 3 mesi: arrivano 100 bus per sostituirli
23 maggio 2024 12:30
Saviano, cittadinanza onoraria allo scrittore Starnone
17 maggio 2024 21:00
Addio Maria, è lei la vittima del terribile schianto in moto a Marigliano
15 maggio 2024 09:00
Nolano, conclusi i lavori della nuova rete fognaria per 11 Comuni
09 maggio 2024 10:00
Circumvesuviana, completato il restyling di due nuove stazioni
29 aprile 2024 18:30
Camionista morto tra le lamiere nello schianto sull'A1: la vittima è di Saviano
21 aprile 2024 08:00
Il dolore di Nola, Saviano e del Conservatorio, Giuseppe il musicista muore a 22 anni
28 marzo 2024 21:00
Incidente a Marzano di Nola: 5 ragazzi in ospedale, due sono fratelli di Saviano
24 marzo 2024 19:00
Doppio sequestro di sigarette di contrabbando, irruzione anche a Saviano
16 marzo 2024 10:30
Carnevale di Saviano, tutto pronto per la sfilata conclusiva degli 11 carri
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Terra dei Fuochi, maxi-blitz dell'Esercito: chiuse imprese a Nola e nelle città limitrofe
14 febbraio 2024 13:00
Stop anche al Carnevale Savianese, sfilata dei carri rinviata per maltempo
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Il Carnevale Dominicano sbarca a Saviano
09 febbraio 2024 23:00
Martedì la cerimonia di consegna del premio “Saviano che Lavora”
17 dicembre 2023 12:30
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16 dicembre 2023 12:00
Emmanuele Manna, prodigio del Nolano a “The Voice Kids”: scelto da Clementino ed il suo legame con Fiorella Boccucci
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Investita e uccisa a Saviano, automobilista condannato
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Ladri sfondano un muro per svaligiare una casa a Saviano
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Saviano, la moto prende fuoco dopo l'incidente: Alessandro muore a 22 anni
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Saviano, randagio si infila in un canale di scolo: salvato da un cane e dai vigili del fuoco
27 dicembre 2016 18:20
Acquatec, il concorso sulle Case dell’Acqua viene vinto da una scolaresca a Saviano
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Furti di corrente a Saviano, “pizzicati” a rubare un negozio di abbigliamento e un supermercato
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Saviano, carabinieri scongiurano furto in abitazione sequestrata: 4 arrestati
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Sesso e droga a Saviano: gli 11 arrestati volevano fare esplodere una bomba contro la camorra locale
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Deposito di marijuana e munizioni, tre arresti a Saviano
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Confezionavano dosi di droga in un casolare abbandonato: tre arresti a Saviano
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Inseguimento da film nella notte a Nola, catturati due spacciatori di Saviano
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Evade dopo l’arresto per droga: 46enne di Saviano catturato due volte in 48 ore
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Saviano, ok a 46 nuovi immobili in area agricola: scoppia il caos
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Spaccia marijuana e hashish, arrestato 41enne a Saviano
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Saviano, sorvegliato speciale bloccato dai carabinieri fornisce false generalità: arrestato
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Furto di nocciole, 4 giovani scoperti e denunciati
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Differenziata, Saviano tra i primi 10 comuni. Ass. Cappella: «Grande traguardo»
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Venne investita da un camion a Saviano, anziana morta dopo l’amputazione delle gambe
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Investita da un tir, amputate le gambe ad una 70enne di Saviano
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Condannato per rapina, finisce in carcere 35enne di Saviano: deve scontrare 3 e mezzo
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Auto contro tir sull’A30: la vittima è un giovane avvocato di Saviano, feriti due colleghi di Nola
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