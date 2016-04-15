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Notizie Nola>Saviano

Tre auto in fiamme, paura a Saviano

17 marzo 2026 11:00

Bloccato a Saviano con dati personali alterati e l'auto con targa spagnola

11 novembre 2025 19:00

Tordi catturati dai bracconieri a Saviano, in tre bloccati

04 novembre 2025 23:00

Si dimettono i consiglieri, torna a casa anche il sindaco di Saviano

08 ottobre 2025 20:30

Sversa rifiuti a Saviano: multa, denuncia e ritiro della patente

04 ottobre 2025 10:30

Spaccio nel centro di Nola, catturato 40enne di Saviano

02 ottobre 2025 13:00

Scuola "sfrattata" a Saviano, corsa contro il tempo

01 agosto 2025 06:00

Grosso guasto idrico: da Palma a Nola, fino a Pomigliano e Saviano. Nove città senza acqua

26 giugno 2025 19:00

Incendio a Saviano, la vittima è Carmine Napolitano

09 giugno 2025 21:00

Incendio in casa, muore 55enne a Saviano

09 giugno 2025 09:30

Partecipa ad asta fallimentare per un terreno a Saviano, massacrato da 5 persone

29 maggio 2025 12:30

Bruciata la sede del Roma Club di Saviano

24 maggio 2025 20:30

Strade sicure a Saviano, videosorveglianza con 43 telecamere

11 aprile 2025 22:00

Ecco i carri del Carnevale di Saviano, madrina sarà Maria Grazia Cucinotta

02 marzo 2025 10:00

Carnevale: da domani eventi in piazza anche a Saviano, Scampia e Piazza Garibaldi

28 febbraio 2025 17:00

Rischio scontri, Terzigno-Saviano si giocherà a porte chiuse

06 febbraio 2025 23:00

Saviano celebra il centenario della nascita di Raffaele Allocca

26 dicembre 2024 22:00

Il Natale di Saviano sarà illuminato dalle quattro stelle che brillano in cielo.

14 dicembre 2024 18:30

Caccia abusiva a Saviano, scatta l'operazione

24 ottobre 2024 21:00

Premiato Ben, il cane che ha salvato padre e figlio a Saviano

14 ottobre 2024 20:30

A Saviano attività di spaccio su un quaderno, il capopiazza ha 17 anni

11 ottobre 2024 22:00

Un fiume di palloncini bianchi a Saviano per mamma Enza ed i piccoli Giuseppe e Autilia

27 settembre 2024 20:30

La tragedia di Saviano, il racconto del carabiniere che ha salvato il piccolo

27 settembre 2024 14:30

Crollo a Saviano: oggi i funerali di mamma, nonna e dei due piccoli

27 settembre 2024 09:00

Crollo a Saviano, domani i funerali delle 4 vittime

26 settembre 2024 06:00

Crollo a Saviano, il Napoli giocherà con il lutto al braccio

25 settembre 2024 17:00

Crollo a Saviano, estubato papà Antonio

24 settembre 2024 18:30

"Una Legge per eliminare le bombole di gas dalle case"

24 settembre 2024 08:30

Crollo a Saviano, i medici: "Le condizioni di Antonio sono critiche e complesse"

24 settembre 2024 08:00

Tragedia di Saviano, le città limitrofe annullano gli eventi

23 settembre 2024 23:00

Crollo a Saviano, spunta una lesione polmonare per il piccolo superstite

23 settembre 2024 15:00

La tragedia di Saviano, recuperato l'ultimo corpo

23 settembre 2024 06:00

Saviano, la cronaca del giorno più triste e di una famiglia distrutta

22 settembre 2024 23:00

Crollo a Saviano, evacuate altre due case

22 settembre 2024 21:00

Crollo a Saviano, il corpo di mamma Enza estratto dalle macerie

22 settembre 2024 18:30

Saviano, recuperato anche il corpo di nonna Autilia

22 settembre 2024 15:30

La famiglia Zotto, le vittime della tragedia di Saviano

22 settembre 2024 12:24

Crollo a Saviano, il papà è gravissimo al Cardarelli: si cercano ancora le due donne

22 settembre 2024 11:00

Saviano, estratto morto anche l'altro figlio di 6 anni

22 settembre 2024 10:02

Crolla palazzina a Saviano, morta bimba di 4 anni: persone sotto alle macerie

22 settembre 2024 09:27

Arrivano 11 interdittive antimafia per le aziende del Nolano e Somma Vesuviana

17 settembre 2024 23:00

Terra dei Fuochi: sequestrate aziende a Nola, Saviano e Brusciano

20 agosto 2024 18:30

Fotografano il voto: denunce a Saviano e Carbonara di Nola

09 giugno 2024 10:30

Settimana della Sport, tanto campioni a Saviano

23 maggio 2024 19:00

Niente treni Circum per 3 mesi: arrivano 100 bus per sostituirli

23 maggio 2024 12:30

Saviano, cittadinanza onoraria allo scrittore Starnone

17 maggio 2024 21:00

Addio Maria, è lei la vittima del terribile schianto in moto a Marigliano

15 maggio 2024 09:00

Nolano, conclusi i lavori della nuova rete fognaria per 11 Comuni

09 maggio 2024 10:00

Circumvesuviana, completato il restyling di due nuove stazioni

29 aprile 2024 18:30

Camionista morto tra le lamiere nello schianto sull'A1: la vittima è di Saviano

21 aprile 2024 08:00

Il dolore di Nola, Saviano e del Conservatorio, Giuseppe il musicista muore a 22 anni

28 marzo 2024 21:00

Incidente a Marzano di Nola: 5 ragazzi in ospedale, due sono fratelli di Saviano

24 marzo 2024 19:00

Doppio sequestro di sigarette di contrabbando, irruzione anche a Saviano

16 marzo 2024 10:30

Carnevale di Saviano, tutto pronto per la sfilata conclusiva degli 11 carri

17 febbraio 2024 22:00

Terra dei Fuochi, maxi-blitz dell'Esercito: chiuse imprese a Nola e nelle città limitrofe

14 febbraio 2024 13:00

Stop anche al Carnevale Savianese, sfilata dei carri rinviata per maltempo

10 febbraio 2024 17:00

Il Carnevale Dominicano sbarca a Saviano

09 febbraio 2024 23:00

Martedì la cerimonia di consegna del premio “Saviano che Lavora”

17 dicembre 2023 12:30

Emmanuele Manna, il "Supereroe" di The Voice Kids

16 dicembre 2023 12:00

Emmanuele Manna, prodigio del Nolano a “The Voice Kids”: scelto da Clementino ed il suo legame con Fiorella Boccucci

09 dicembre 2023 10:30

Raccolta differenziata del vetro: a Saviano si cambia per migliorare

28 novembre 2023 15:00

Investita e uccisa a Saviano, automobilista condannato

17 novembre 2023 15:00

Ladri sfondano un muro per svaligiare una casa a Saviano

12 novembre 2023 11:00

Saviano, la moto prende fuoco dopo l'incidente: Alessandro muore a 22 anni

13 ottobre 2023 16:00

Rapine ai negozi di Ottaviano e Saviano: due arresti a San Giuseppe Vesuviano

15 settembre 2023 12:00

Saviano, randagio si infila in un canale di scolo: salvato da un cane e dai vigili del fuoco

27 dicembre 2016 18:20

Acquatec, il concorso sulle Case dell’Acqua viene vinto da una scolaresca a Saviano

20 dicembre 2016 17:53

Furti di corrente a Saviano, “pizzicati” a rubare un negozio di abbigliamento e un supermercato

28 novembre 2016 11:19

Saviano, carabinieri scongiurano furto in abitazione sequestrata: 4 arrestati

18 novembre 2016 11:49

Sesso e droga a Saviano: gli 11 arrestati volevano fare esplodere una bomba contro la camorra locale

13 novembre 2016 10:13

Droga e sesso a Saviano: «Furino giocava a fare il padrino». GUARDA LE FOTO DEGLI 11 ARRESTATI

08 novembre 2016 08:47

Droga, sesso e armi nel lusso sfrenato: ecco video e fotogallery del blitz a Saviano con 11 arresti

07 novembre 2016 18:42

Saviano, droga nel centro benessere: le donne pagavano con il sesso TUTTI I NOMI DEGLI ARRESTATI

07 novembre 2016 09:20

Nola e Saviano, traffico di droga e armi con base in agriturismo: 11 arresti

07 novembre 2016 08:32

Deposito di marijuana e munizioni, tre arresti a Saviano

03 novembre 2016 10:45

Confezionavano dosi di droga in un casolare abbandonato: tre arresti a Saviano

29 ottobre 2016 09:50

Inseguimento da film nella notte a Nola, catturati due spacciatori di Saviano

25 ottobre 2016 19:21

Evade dopo l’arresto per droga: 46enne di Saviano catturato due volte in 48 ore

19 ottobre 2016 13:11

Saviano, ok a 46 nuovi immobili in area agricola: scoppia il caos

17 ottobre 2016 08:49

Nolano, notte di controlli ai pregiudicati: la polizia arresta un 46enne di Saviano per droga

16 ottobre 2016 07:34

Spaccia marijuana e hashish, arrestato 41enne a Saviano

08 ottobre 2016 17:34

Nola e Saviano, becchini “a nero” nell’impresa funebre: scatta la supermulta

22 settembre 2016 13:13

Saviano, sorvegliato speciale bloccato dai carabinieri fornisce false generalità: arrestato

04 settembre 2016 14:35

Gennaro, il militare-eroe di Saviano che ha salvato la sua famiglia dal terremoto

26 agosto 2016 16:04

Furto di nocciole, 4 giovani scoperti e denunciati

23 agosto 2016 11:20

Gori, chiusura sportello Nola. Il vice sindaco di Saviano scrive ai vertici

23 agosto 2016 09:00

Differenziata, Saviano tra i primi 10 comuni. Ass. Cappella: «Grande traguardo»

22 agosto 2016 14:33

Venne investita da un camion a Saviano, anziana morta dopo l’amputazione delle gambe

18 agosto 2016 10:31

Rifiuti e terra di nessuno, l’ex stazione di Saviano fa paura: ecco la gallery

12 agosto 2016 17:08

Investita da un tir, amputate le gambe ad una 70enne di Saviano

02 agosto 2016 08:12

Saviano choc, due donne investite da un camion: una è grave e rischia l’amputazione delle gambe

29 luglio 2016 20:02

«Campi estivi organizzati da parenti dell’assessore», a Saviano c’è la denuncia alla Corte dei Conti

20 luglio 2016 16:32

«A Saviano poca chiarezza anche sui campi estivi per i bambini»

15 giugno 2016 15:25

Saviano, sindaco e Gori inaugurano la Casa dell’Acqua

25 maggio 2016 13:52

Rapina con feriti a gioielliere di Saviano: arrestate 3 persone GUARDA IL VIDEO

19 maggio 2016 07:07

Nello Nappi, un savianese nel cast internazionale del film Uma

16 maggio 2016 16:23

Senza patente alla guida di un’auto: bloccato dopo inseguimento, nei guai 49enne di Saviano

26 aprile 2016 14:55

Condannato per rapina, finisce in carcere 35enne di Saviano: deve scontrare 3 e mezzo

24 aprile 2016 12:52

Saviano è più sicura, rimossi quattro quintali di amianto gettati tra i rifiuti

21 aprile 2016 15:52

Auto contro tir sull’A30: la vittima è un giovane avvocato di Saviano, feriti due colleghi di Nola

15 aprile 2016 23:20

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