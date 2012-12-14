il Fatto Vesuviano

Notizie Sport amatoriali

Regionali, sport: il modello Caivano come modello italiano

24 ottobre 2025 16:30

Il debutto in B della S.Giuseppe Terzigno Volley è già storia

16 ottobre 2025 11:30

"La violenza negli Stadi: un problema di Responsabilità Sociale"

10 ottobre 2025 11:30

La Giornata Mondiale del Cuore, l'importanza della prevenzione

27 settembre 2025 16:30

La Settimana Europea dello Sport: dieci anni di Promozione dell'Attività Fisica e del Benessere

25 settembre 2025 11:30

Da oggi Angri diventerà la cittadella dei ragazzi

19 settembre 2025 09:30

America's Cup, il sogno di seguire le regate di match race dal Monte Faito

03 settembre 2025 16:30

L’Élite della Pallanuoto a Vico Equense per il torneo Fritz Dennerlein

02 settembre 2025 20:00

Cultura marina e rispetto per l'ambiente, gli eventi per bambini in Costiera Sorrentina

01 settembre 2025 11:30

Da domani in Costiera Sorrentina appuntamento col Festival della Danza

24 agosto 2025 11:30

Verso i Giochi Universitari Europei 2026

04 agosto 2025 19:30

Il Lazio trionfa al Trofeo delle Regioni Master di Nocera

22 luglio 2025 19:00

Futsal, Città di Palma inarrestabile: vince anche a Torre del Greco

27 novembre 2016 11:10

Futsal, Città di Palma-Gragnano sospesa per impraticabilità del campo: fotogallery

19 novembre 2016 22:20

Futsal, il Città di Palma sbanca Terzigno: Fotogallery

13 novembre 2016 18:14

Calcio a 5: Asd Futsal Città di Palma, buona la prima in casa

25 ottobre 2016 11:32

Calcio a 5, tutto pronto per “LA SERIE Amatoriale”

12 settembre 2014 14:58

Torneo di bocce Aics a Piano del Principe: successo per la finalissima

09 settembre 2014 15:19

A Poggiomarino torneo di calcio a 8 in memoria di Ciro Esposito

09 luglio 2014 17:09

“Mundialito rionale”, a Striano scatta il torneo di Calcio a 5

08 luglio 2014 08:03

Beneficenza per la scuola, successo per il torneo di calcetto dei papà

03 luglio 2014 16:28

“Patrizia Dance”, successo per il saggio di fine anno

28 giugno 2014 13:23

Colore, allegria e divertimento per la Pedalata Ecologica a Striano

15 giugno 2014 13:05

“Giro di Pollena”, il Forum dei Giovani promuove la gara podistica in 3 tappe

09 giugno 2014 15:13

Motoraduno a San Giuseppe, “rombi” fin sul Vesuvio nel prossimo weekend

08 giugno 2014 15:43

Trekking sul Somma-Vesuvio, si parte domenica a Pollena

06 giugno 2014 13:18

Minicampionato del Vesuvio, parte domani a Pollena il torneo di calcio a 5

05 giugno 2014 15:11

Joy Of Running: da domani la due giorni di mostre, podismo e spettacolo

30 maggio 2014 19:52

“I valori dello sport”, 200 bambini di Palma impegnati in campo

21 maggio 2014 16:42

A San Gennaro Vesuviano ritorna il 5vs5 Soccer Tournament

20 maggio 2014 11:15

“Un poliziotto per amico”, calcio e solidarietà al campo “Borsellino”

17 maggio 2014 13:32

Vespa club, domenica la benedizione al Santuario di San Michele

03 aprile 2014 13:55

Il cuore dei podisti di Somma va “di corsa” per Telethon

03 aprile 2014 07:28

Maratona di Parigi, da Poggiomarino 11 atleti della “Joy of Running”

31 marzo 2014 07:29

Di corsa a Boscoreale, aperte le iscrizioni per la “maratonina” in città

12 marzo 2014 12:56

Studenti di corsa contro la violenza sulle donne, “maratonina” dell’Isis Da Vinci

08 marzo 2014 14:37

Scuola Calcio “Virtus Palma”, realtà consolidata del calcio giovanile

26 febbraio 2014 12:22

"Più sport meno droga", al via la XIII edizione della "Maratonina della solidarietà"

25 febbraio 2014 19:20

Al via la XII edizione della "Maratonina città di San Giuseppe Vesuviano"

10 gennaio 2014 16:19

Al via la XII edizione della "Maratonina città di San Giuseppe Vesuviano"

10 gennaio 2014 16:19

"Memorial Alessia Fardella", calcio d'inizio affidato a Massimiliano Amendola

17 dicembre 2013 12:23

“Questo non è un Paese per vecchi”, sportivi emergenti e giovani imprenditori si raccontano

27 settembre 2013 09:03

Stasera sipario sul torneo "Amici del Vesuvio"

26 luglio 2013 14:50

"R...Estate a Terzigno", verso la fase finale

23 luglio 2013 10:43

"R...Estate a Terzigno", entra nel vivo il torneo di calcio a tre

20 luglio 2013 11:17

"R...Estate a Terzigno", partito il torneo di calcio. Esordio amaro per la Roma

16 luglio 2013 14:26

5VS5 Tournament, a trionfare è la squadra Barber Store

12 luglio 2013 15:09

Stabiliti gironi e calendario: 5VS5 Tournament apre i battenti domani

16 giugno 2013 08:18

"Street Soccer 4VS4", dal 24 giugno si gioca sull'asfalto

15 giugno 2013 07:28

Partito il 26° torneo “W lo Sport”

11 giugno 2013 11:47

Dopo la sabbia si gioca sull'asfalto: 5vs5 soccer tournament

23 maggio 2013 13:33

Valencia - M.City, gara nervosa che vede prevalere gli inglesi

25 febbraio 2013 16:40

M.United di misura sul Psg

25 febbraio 2013 16:31

Furia Bayern, asfaltato il Psg

22 febbraio 2013 15:22

Bayern a valanga sul Valencia

13 febbraio 2013 19:42

Borussia di misura sullo United

02 febbraio 2013 00:44

Super PSG, per il Valencia non c'è scampo

31 gennaio 2013 21:12

Manchester City asfaltato dall'Arsenal

31 gennaio 2013 14:33

Troppo Bayern per il Barcellona

31 gennaio 2013 14:04

Il Chelsea a valanga sul Valencia

26 gennaio 2013 17:18

Lo Shaktar passa facile con lo United

26 gennaio 2013 10:41

Borussia Dortmund 4 - 6 Bayern Monaco

23 gennaio 2013 09:50

Il Real s'impone sul City, tripletta di Dello Iacono

18 gennaio 2013 10:29

Al via la Champions League ed è subito United

16 gennaio 2013 23:42

Riprende lo spettacolo al Soccer Dream

10 gennaio 2013 17:27

Settimana di fuoco al Soccer Dream

23 dicembre 2012 09:33

Juve a tutto gas

19 dicembre 2012 00:46

Settimana di big match

14 dicembre 2012 13:35

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